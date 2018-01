Foz do Iguaçu será o primeiro município do país a receber o Programa Internet para Todos, do Governo Federal. O anuncio foi feito na última semana, em Curitiba, pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

Em encontro com prefeitos do Paraná, o ministro apresentou a iniciativa e antecipou que outras 80 cidades do estado devem ser contempladas com o programa em 2018.

“O Internet para Todos é uma iniciativa extraordinária, que vai beneficiar milhões de brasileiros. A implantação é rápida, imediata e já na primeira etapa vai contemplar 80 municípios do Paraná. Nós assumimos esse compromisso e o município e Foz do Iguaçu será um dos primeiros a ser beneficiado”, destacou o ministro.

O programa tem o objetivo de conectar milhares de localidades em todo o país sem acesso à rede. Para isso, usará a capacidade do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), lançado em maio de 2017.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, as áreas rurais serão as primeiras beneficiadas nesta primeira fase, já que estão entre os pontos com maior dificuldade de conexão. São elas: Arroio Dourado, Aparecidinha, Alto da Boa Vista, Sangafunda, Remanso Grande, Mata Verde, Vasco da Gama e Lote Grande.

Por meio de convênios com os ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde, a conexão do equipamento também será usada para monitoramento de fronteiras, conexão de escolas públicas, postos de saúde e hospitais.

“Foz foi escolhida tendo em vista sua importância geográfica. Além de contribuir com o controle das fronteiras, o convênio vai facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, por meio dos aplicativos”, comentou o prefeito.

Ele lembra que o acesso à internet é fundamental para o cidadão, e pode ainda contribuir com o turismo rural da cidade. “Regiões como o Alto da Boa Vista, e Aparecidinha estão entre os pontos deficitários e que devem receber o programa até o mês de abril”, disse.

Para o presidente da Associação de Municípios Paranaenses, Marcel Henrique Micheletto, o Internet para Todos representa modernização. “O governo federal vem trazer para nós hoje essa inovação. O Internet para Todos beneficiará os pontos críticos, onde não há conectividade. É algo que vem pra inovar, fazer a gestão pública ser mais rápida, transparente e melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

Credenciamento

Nas próximas semanas, os municípios poderão se credenciar para participar do programa. Para isso, os prefeitos deverão encaminhar um ofício ao MCTIC solicitando a adesão à iniciativa, com um telefone e e-mail para contato.

Foz já enviou o documento de adesão e aguarda os procedimentos de formalização do convênio.

Esse termo também define as obrigações do município, como a garantia da infraestrutura básica para a instalação dos equipamentos de conexão e a aprovação pelas Câmaras Municipais da dispensa da cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS).