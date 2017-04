Neste sábado 01 de abril a equipe do Foz Cataratas/Coritiba tem uma pedreira pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As iguaçuenses recebem Rio Preto, líder invicto do grupo B e atual vice-campeão brasileiro. A partida será às 19 horas no estádio Pedro Basso, que deve receber grande público para apoiar as poderosas.

Para a partida deste sábado o técnico Ivan Carlos não poderá contar com as atletas Katielle Aguilera e Camila, a primeira ainda se recupera de uma pancada no joelho sofrida na partida contra o Araraquara, enquanto Camila deve ficar fora por conta de uma entorse no tornozelo direito fruto de uma dividida na última partida contra o Vitória da Bahia.

Ivan Carlos ainda não definiu a equipe que vai a campo, o treinador e o preparador físico Brito Dorneles estão avaliando as jogadoras devido ao forte desgaste sofrido na última quarta-feira. “Não tenho dúvidas que será uma grande partida de futebol, o Rio Preto é a equipe a ser batida, joga junto a muito tempo e tem um esquema de jogo muito bem definido. Nós estamos crescendo no decorrer da competição, as meninas estão assimilando a cada dia o que estou passando a elas, e dentro de casa temos que somar pontos”, explicou Ivan Carlos.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com desconto no Ticket Loko da Avenida Brasil, Rafain Chopp e Shopping Catuaí Palladium e Cinco Elementos Turismo na Avenida Brasil.