O Foztrans informa que realizará leilão número 001/2017, a partir das 08h30, no dia 31 de março no Sest Senat, licitação na modalidade leilão, do tipo maior lance, para a venda de veículos e sucatas de automotores. São veículos retidos ou abandonados em Foz do Iguaçu, e que não foram procurados por seus legítimos proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação pertinente.

Esses veículos se encontram nos Pátios Paraná, de acordo com as especificações contidas no edital. Para quem tiver interesse em analisar os veículos presencialmente, poderá fazer visita na sede à Av. Mercúrio nº 375 – Parque Três Fronteiras, nos dias 29 e 30 de março, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, maiores de 18 anos, desde que devidamente inscritas no CPF ou no CNPJ. O edital está disponibilizado aos interessados gratuitamente na internet, nos sites: www.donhaleiloes.com.br e www.foztrans.pr.gov.br.

Outras informações pelo telefone (45) 3526-0015 e (45) 999974041 com Robson Lima Souza, da Diretoria do Foztrans.