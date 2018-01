A prefeitura de Foz através da Fundação Cultural está criando mais uma oportunidade para os artistas de Foz e região. Publicado no Diário Oficial da última quarta-feira, 24, um edital de chamamento público pretende contratar aproximadamente 15 apresentações artísticas e culturais para animar o Carnafalls 2018. Com cachês que variam de R$3 a R$5 mil reais, as inscrições que são gratuitas seguem até dia 31 de janeiro e podem ser feitas através dos links: www.pmfi.pr.gov.br e culturafoz.pmfi.pr.gov.br.

Os artistas contratados se apresentarão nas várias atrações do Carnafalls de 2018, que acontece de 10 a 13 de fevereiro, na Terra das Cataratas. Assim como os outros eventos tradicionais na cidade, como a Fartal e a Feira do Livro, esta edição promete ser histórica. A Fundação Cultural retoma o Carnafalls trazendo inovações, inclusão e muita diversidade. Além do Carnaval da Saudade, o Carnafalls promoverá carnavais temáticos e inclusivos, como é o caso do Carnaval nos Bairros, Carnarock e Carnaval do Idoso.

Para fazer a alegria dos foliões e foliãs, que serão o personagem principal da festa, os artistas têm várias oportunidades para se apresentar. São três modalidades, classificadas em A, B e C cujos cachês são de R$3, R$4 e R$5 mil reais respectivamente. A diferença de valores varia conforme as exigências de produção, estrutura e período de apresentação.

Serão escolhidas para o “Carnaval 2018” no máximo até 06 (seis) bandas e/ou grupos com repertório carnavalesco (marchinha, samba, axé, pagode e frevo), de 03 (três) horas cada; para o Parque de Eventos CTG Charrua; no máximo 06 (seis) bandas e/ou grupos com repertório carnavalesco (marchinha, samba, axé, pagode e frevo), de 03 (três) horas cada, para o Carnaval da Saudade, na Rua Marechal Deodoro; e no máximo 04 (quatro) bandas e/ou grupos com repertório carnavalesco (marchinha, samba, axé, pagode e frevo), de 3 (três) horas cada, nos Bairros da cidade.

Comissão

Uma comissão de avaliação e seleção artística será responsável por apreciar e aprovar grupos artísticos a serem contratados. Uma portaria publicada também no Diário Oficial desta quarta-feira estipulou dentre os critérios de seleção, a regularidade de documentação jurídica, portfólio e qualidade musical e artística.

Locais

A principal atividade do Carnafalls acontecerá no Parque de Eventos Charrua, com atrações artísticas, baile noturno e concursos, a exemplo da Menina Veneno. O Carnaval da Saudade continuará no mesmo espaço, na Rua Marechal Deodoro no cruzamento com a Quintino Bocaiuva. O Carnaval dos bairros chegará às comunidades da Vila C, Morumbi e Cidade Nova. Já o Carnarock agitará o Teatro Barracão e o do idoso acontecerá no Centro de Convivência do Idoso.