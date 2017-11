A Fundação Cultural publicou na edição de sexta-feira do Diário Oficial do município a lista dos artistas locais que integram a programação do Natal de Foz de 2017. Ao todo foram selecionados dezessete grupos artísticos que proporcionarão à comunidade apresentações de dança, música, circo, capoeira e contação de história. Artistas reconhecidos internacionalmente como o acordeniosta Tiago Rossato, aclamado em festivais internacionais, dividem a programação, por exemplo, com Cristiano Santos, um dos cantores sertanejos mais premiados da região. A lista completa pode ser acessada através do link.

Neste ano, as festividades natalinas acontecerão na Praça da Paz e no Gramadão e tem início nesta quinta-feira, 30, com encerramento em 22 de dezembro. A qualidade e a diversidade vão marcar a programação do Natal de Foz 2017, que promete ser memorável. Além das apresentações dos grupos locais, integram a programação mais 30 atrações culturais, com destaque para os dois autos de Natal que abrilhantam o prestigiado evento temático do país: o Natal de Gramado, a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra de Viola Lindeira e shows populares. O auge deve acontecer com a chegada do Papai Noel que descerá do céu com seu trenó e com anjos.

Para garantir toda a magia da data, o município juntamente com a Itaipu Binacional também caprichou na decoração e iluminação. Entre as novidades, um a árvore de luzes de 15 metros na Praça da Paz e um túnel de luz e som na Rua Barão do Rio Branco vão encantar a comunidade e os turistas. Os corredores turísticos também garantem a interatividade e a integração da comunidade no imaginário lúdico do Natal, com a instalação de pórticos e 222 banners nas principais avenidas da cidade.

Abertura

A abertura acontece nesta quinta-feira, 30, às 20h, na Praça da Paz. Além da solenidade oficial com a presença de autoridades municipais, parceiros e realizadores, o lançamento será marcado pela chegada do Papai Noel e pela apresentação do auto de Natal da Companhia Arte & Manha, de Guarapuava. O grupo promete emocionar e encantar o público com performances de circo e música. Na ocasião, o Prefeito Chico Brasileiro vai entregar a chave simbólica da cidade ao Papai Noel, marcando o início das festividades.

A programação dos artistas locais deve ser divulgada ainda esta semana. As atrações acontecerão às terças, quartas, quintas e sextas-feiras na Praça da Paz e aos sábados e domingos, no Gramadão.