Neste mês, a Fundação Cultural e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) trazem pela primeira vez a Foz do Iguaçu o espetáculo “La Cena”, encenado pela conceituada companhia de dança G2, do Teatro Guaíra. A mesma parceria garantiu a oferta de uma oficina profissionalizante de iluminação e sonorização, ministrada por técnicos do Centro Cultural do Teatro Guaíra.

A ação cultural inicia no dia 20 de novembro com a abertura da oficina e encerra no dia 23, com a apresentação do “La Cena”, às 20h, no Cineteatro dos Barrageiros, do PTI. A promoção cultural atende a proposta da Fundação Cultural e do PTI, ao aliar formação de público, capacitação profissional, e acesso e difusão da arte. Tanto as oficinas como o espetáculo de dança terão entrada franca.

Inscrições abertas

As inscrições para participar da oficina de sonorização e iluminação são gratuitas e já estão abertas por meio do link. Voltada a interessados na área operacional artística, técnicos e amadores, a oficina será realizada entre os dias 20 a 23 de novembro, e se divide entre a aprendizagem teórica e prática.

São 30 vagas disponíveis e os participantes poderão testar os conhecimentos adquiridos acompanhando os ensaios e a apresentação do “La Cena”. Os professores são técnicos experientes e reconhecidos pelo universo cultural: Douglas Rangel, Jackson Zielinski de Oliveira e Daniel Merniski.

As aulas teóricas serão realizadas no Refúgio Biológico Itaipu nos dias 20 e 21 de novembro, sempre das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. As práticas que incluem noções de montagem, a participação nos ensaios e no espetáculo “La Cena” acontecerão no Cineteatro dos Barrageiros, nos dias 22 e 23. No dia 22, as aulas acontecem das 10h às 12h e das 13h às 19h e no dia 23 de novembro, das 16h às 22h, ao encerramento do espetáculo.

Além de terem a oportunidade de participar da produção do La Cena, espetáculo de uma das companhias mais conceituadas do país, os alunos receberão um Certificado de conclusão, expedido pelo Centro Cultural Teatro Guaíra, com carga horária total de 30 horas.

Sobre o La Cena

Concebido nos mesmos moldes de Blow Elliot Benjamim, o espetáculo é apresentado com muito humor. Bailarinos dançam e interpretam diversos personagens. A coreógrafa e diretora do espetáculo, Cleide Piaseck, inspirou-se nos contos e personagens de Hoffmann (Quebra-Nozes & Camundongo Rei e o Homem de Areia); de Neil Gaiman (Sandman) e Serguei Diaguilev (Ballets Russes).

La Cena conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum, na preparação da festa de fim de ano. Após alguns incidentes no local de trabalho, todos mergulham em um sono profundo o que desperta os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos.