O Salão de Exposição da Fundação Cultural vai ganhar ritmo e movimento com a realização de um curso gratuito de dança coral aberto à comunidade em geral. As inscrições para participar da oficina seguem até o dia 04 de setembro e podem ser feitas diretamente com a Coreógrafa da Unila, Sandra Zotovici, através do email: sandra.zotovici@unila.edu.br ou pelo telefone: 99984-0594. No total são ofertadas 20 vagas e a oficina terá início no dia 05 de setembro.

A oficina de dança coral terá duração média de três meses. As aulas acontecerão sempre as terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30, na Fundação Cultural. Para participar, basta ter interesse pela dança e desejo em participar de uma experiência que busca no coletivo a expressão da arte. A dança coral é considerada uma forma de arte independente, sincronizando o ritmo com movimento articulado ao espaço, em sentido gravitacional. Essa modalidade artística que vem ganhando cada vez mais adeptos é caracterizada pela coletividade e pela integração das diversidades.

A proposta que surgiu do trabalho de parceria desenvolvido entre a Fundação Cultural e a Unila integra um dos projetos da Pró-Reitoria de Extensão da Unila que foi elaborado pela coreógrafa da Unila, Sandra Zotovici. “A dança coral pretende abarcar o movimento peculiar de cada participante, a qual permite resgatar as culturas inseridas no contexto local por se tratar de uma Universidade em região de tríplice fronteira com intenção de integrar os países da América Latina. Pode-se pensar na diversidade de movimentos e suas intrínsecas características socioculturais, que instigam a transposição de fronteiras corporais e abrir espaço para um estudo cultural por meio do método de observação participante, ou observação participativa”, explicou Zotovici.

Outro importante fruto dessa fusão entre a Universidade Latino-Americana de Integração e a Fundação Cultural é a realização de uma oficina de teatro, que também está com as inscrições abertas até dia 31 de agosto, através do email: andre.macedo@unila.edu.br. De acordo com a diretora cultural, Vera Vieira, a parceria que resultou na criação das duas oficinas amplia o acesso à arte e promove o desenvolvimento humano integrando a diversidade cultural da região. “É um processo de vitalidade cultural, de integração pela arte, que promove a diversidade, a tolerância e a construção de seres humanos melhores”, disse Vieira.