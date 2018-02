Inclusão e diversidade: O Carnafalls de 2018 assume as várias identidades e estilos que representam a característica multicultural da região trinacional. Com estes propósitos, pela primeira vez, a Fundação Cultural vai levar as festas carnavalescas para as comunidades dos bairros Cidade Nova, Vila C e Morumbi. Além dos bairros, o Carnaval é temático e conta com Carnarock, Carnaval da Terceira Idade, e Carnaval da Saudade.

A programação geral do Carnaval inicia dia 10, às 17h, no Parque de Eventos CTG Charrua e chega aos bairros da Vila C e Cidade Nova no dia 11, também a partir das 17h e com previsão de encerramento às 20h. A comunidade do Morumbi cai na folia no dia 13 e a festa também tem início às 17h. As matinês acontecerão sempre nas praças principais dos bairros, e assim como as demais atrações, tem entrada franca.

A programação contará com apresentações artísticas, musicais e culturais que esbanjam a vitalidade e a alegria do carnaval. Marchinhas, fantasias, maracatu vão fazer a comunidade entrar no clima de uma das festas culturais mais tradicionais do país. A divulgação das bandas e grupos musicais deve ser publicada na próxima semana. De acordo com a diretora da Fundação Cultural, Vera Vieira, a proposta segue o compromisso da atual gestão de tornar os eventos acessíveis, valorizar, fomentar e potencializar a diversidade cultural existente em cada região da cidade.

“Além de incluir e proporcionar lazer cultural a famílias, a descentralização das atividades do Carnaval, assim como outros eventos já realizados, visam fortalecer e unir a comunidade em torno de uma atividade que possa repercutir ao longo do ano, como por exemplo, fomentar a formação de blocos e grupos musicais”, explicou Vieira.

É a partir da integração e dialogando com as representatividades dos bairros que a programação está sendo construída e organizada. “Os eventos são o momento de celebração das produções culturais que serão desenvolvidas em conjunto com as comunidades e apoiadas pela Fundação nos bairros”, reforçou Vieira.

Programação

O Carnafalls inicia no dia 10 de fevereiro, às 17h, no Parque de Eventos CTG Charrua, com desfile do Bloco Meninas Veneno e do concurso de beleza que elegerá as três divãs do evento. Em seguida, às 21h, é a vez do Espetáculo Carnavalesco com apresentações artísticas variadas, como Maracatu, Afoxé, samba. Por fim, a vez da atração mais esperada da noite: o Baile Carnavalesco, que tem início às 23h e segue até as 02h.

Nos dias 11 e 12, o baile principal tem início às 21h e encerra às 02h. No dia 13, último dia da programação no Parque de Eventos, as atrações começam às 17h, com a tradicional Canja do Galo Inácio, seguida por atrações artísticas, concurso de blocos e foliões e encerra com o baile de carnaval, previsto para iniciar às 23h.

Além da programação no Parque de Eventos CTG Charrua, esta edição do Carnafalls terá ainda Carnaval da Saúdade, Carnarock e Carnaval da Terceira Idade. O Carnaval da Saudade que é o mais querido da comunidade e reúne famílias, turistas e principalmente, muitas crianças, será realizado nos dias 11 e 13, domingo e terça-feira, com início às 15h30 e término às 22h.

A atração acontece no mesmo local das edições anteriores, a Rua Marechal Deodoro no cruzamento com a Quintino Bocaiúva. O Carnarock eletriza a galera do rock no dia 10, sábado, no Teatro Barracão, a partir das 17h. Mais de dez bandas vão animar os apaixonados pelo estilo musical. No dia 12, segunda-feira, a festa carnavalesca é para os idosos e acontece no Centro de Convivência do Idoso, a partir das 15h.