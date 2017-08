Uma parceria entre a Fundação Cultural e a Pró- Reitoria de Extensão da Unila (Proex), resultou na criação de um curso de teatro público e sem custos para a comunidade. As inscrições para participar da oficina de iniciação à consciência corporal e ação dramática estão abertas até o dia 31 de agosto. O projeto oferece 30 vagas para adolescentes e jovens entre 15 e 25 anos. Para participar, basta ter interesse em teatro e predisposição para o trabalho corporal, disponibilidade para os encontros e capacidade para trabalhar em grupo.

Os interessados devem entrar em contato através do email andre.macedo@unila.edu.br ou pelo celular 45-998527420. O curso inicia no dia 05 de setembro e terá duração média de quatro meses. As aulas acontecerão na Fundação Cultural, sempre às terças-feiras, das 14h às 17h.

A oficina será ministrada pelo Coletivo Teatral COTE’COI que é um dos projetos de extensão da Universidade Latino-Americana. Sob a coordenação do servidor da Unila, o ator e diretor teatral, André Macedo, a oficina contará com um processo de aprendizagem que se transformará em um espetáculo ao final do curso.

“O trabalho será centrado na no aperfeiçoamento técnico do ator, enfatizando a investigação do trabalho corporal, vocal, imaginação e ação dramática na criação da personagem. Para isso, serão utilizadas diversas técnicas e procedimentos pedagógicos e artísticos como ferramentas para desenvolvimento das capacidades expressivas do corpo, fundamental para o aumento da presença na composição cênica”, explicou Macedo.

Além da produção de uma peça teatral, todos os alunos também receberão um certificado reconhecido pela Unila e Fundação Cultural, que incrementará o currículo profissional dos participantes.

Vitalidade Cultural

O curso de teatro integra uma nova proposta da Fundação e do governo municipal, que visa trazer mais vida cultural aos espaços e equipamentos públicos do município. Apostando em parcerias e na integração com a Unila, PTI, e demais setores da cidade, várias ações estão sendo planejadas para envolver as comunidades em ações culturais, esportivas e de lazer, bem como para gerar oportunidades para os artistas locais.

De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a ideia é otimizar os espaços da fundação com várias oficinas artísticas. “A oficina é reflexo desse entendimento de que é preciso dar vida, ocupar os espaços com arte e cultura, gerando qualidade de vida às pessoas”.

COTE´COI

Formado em 2015, o COTE´COI surgiu em 2015 para promover o vínculo com a comunidade e já formou vários artistas locais, contribuindo para a formação de público e com o fomento das artes cênicas na região. O termo COTE´COI surgiu de uma brincadeira feita a partir da junção das iniciais das palavras Contato e Improvisação, como era chamado o grupo inicialmente. Atualmente o coletivo é composto por 25 artistas, entre servidores e pessoas da comunidade que foram alcançadas pelo projeto de extensão.

Serviços

O quê: Oficina de Teatro gratuita

Organizadores: Fundação Cultural e Pró-Reitoria de Extensão da Unila

Contato: Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues 45-99642194 e André Macedo, do Coletivo COTE´COI: 45-998527420