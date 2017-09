Quem nunca se emocionou ao assistir a apresentação de um Coral e teve vontade de somar às vozes da coletividade? Marcando o início de uma política de reconstrução e valorização desta importante arte, a Fundação Cultural e a Unila estão constituindo um Coral do Servidor, voltado tanto para os funcionários da prefeitura quanto para comunidade em geral. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de setembro através do link.

Conforme o edital publicado em diário oficial, a seleção dos candidatos será feita por meio de audição, a cargo da Comissão de Seleção, composta por dois avaliadores. O processo de seleção consistirá em prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, no qual o candidato deverá apresentar uma canção de livre escolha. A música poderá ser apresentada de forma integral ou parcial, de forma solista ou com acompanhamento. A Comissão avaliará os participantes conforme os critérios de musicalidade, ritmo e afinação.

A seleção será feita para o preenchimento de vagas no Coral do Servidor, distribuídas nos naipes de baixos, tenores, contralto e sopranos.

“É importante que o candidato possa demonstrar claramente qual seu nível de conhecimento na área que pretende participar. O candidato é responsável pelo acompanhamento, se este for necessário. A Comissão de Seleção poderá interromper a apresentação do candidato e/ou solicitar a repetição de qualquer trecho musical apresentado”, descreve o edital.

As audições serão aplicadas nos dias 26 de setembro com início às 17 horas às 21 horas, e dia 28 de setembro, das 17 horas às 18 horas e 30 minutos, na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, na Sala Antônio Cabral de Mendonça, R. Benjamin Constant, 62 – Centro, Foz do Iguaçu – PR, e terão a duração, improrrogável, de até 10 (dez) minutos por candidato.

Ensaios

Os resultados serão divulgados no site da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu no dia 31 de setembro de 2017 e os ensaios terão início no dia início no dia 03 (três) de outubro e acontecerão sempre às terças-feiras, das 18 (dezoito) às 20 (vinte) horas, na Sala de Exposição Antônio Cabral de Mendonça, na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Às quintas-feiras os ensaios acontecerão juntamente com o Coral Todo Canto, no mesmo local, das 19 (dezenove) horas às 21 (vinte e uma) horas.

O Coral do Servidor será regido pelo Maestro Gustavo Pinto e seguirá a mesma metodologia do grupo de coristas Todocanto da Unila, também coordenado por ele. A ideia surgiu do diálogo e da parceria entre a Fundação Cultural e a Unila e visa fortalecer e resgatar o processo de valorização com essa linguagem artística. De acordo com o Diretor Presidente da Fundação Cultural, “o Coral é mais um fruto dessa grande parceria com a Unila, que vem transformando a Fundação Cultural em um espaço de vitalidade cultural, com oficinas de dança, teatro e fortalecendo um movimento artístico”.

Para o regente Gustavo Pinto, “estas ações são importantes passos para futuras conquistas, com a formação de Coral , Orquestra e Teatro municipais”.