Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, os foliões vão pular muito carnaval em Foz do Iguaçu, o Carnafalls retorna em grande estilo e com atrações inéditas. Além do tradicional o Carnaval da Saudade, na rua Marechal Deodoro, a Fundação Cultural realizará atrações temáticas, como o Carnarock, o Carnaval do Idoso e Carnaval nos bairros. Toda programação terá entrada franca.

A festa começa com o tradicional Concurso Meninas Veneno. O local escolhido foi o Parque de Eventos do CTG Charrua, mesmo local onde acontece a Fartal, com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Marmanjos e Borboletas fazem a alegria do público com um animado desfile no dia 10 de fevereiro, às 17 horas.

Também no CTG Charrua, nos dias 10, 11 e 12 a festa segue com o Espetáculo Carnavalesco, à partir das 21 horas, com apresentações artísticas variadas, como Maracatu, Afoxé e samba. Em seguida, é a vez da atração mais esperada da noite: o Baile Carnavalesco, que tem início às 23h e termina as 02h. No dia 13, último dia da programação, as atrações começam às 17h, com a tradicional Canja do Galo Inácio, seguida por atrações artísticas, concurso de blocos e foliões, e o baile de carnaval, previsto para iniciar às 23h.

Para garantir a energia todas as noites os foliões terão a disposição uma praça de alimentação, com diversas opções de comidas e bebidas. A entrada de alimentos e bebidas para consumo no local é permitida, apenas as garrafas são proibidas no local.

Carnaval da Saudade

O Carnaval da Saudade, uma das atrações mais queridas pelos moradores, turistas e principalmente crianças, será realizado nos dias 11 e 13 (domingo e terça-feira), com início às 15h30 e término às 22h.

A atração acontece no tradicional cruzamento das Ruas Marechal Deodoro com a Quintino Bocaiúva, no centro. O evento contará com apresentação de bandas, concursos de fantasia infantil, melhor blocos e foliões mais animados.

Diversidade

Uma atração inédita do Carnafalls 2018 é especialmente pensada pra quem não tem samba no pé. No sábado, dia 10, o Carnarock, irá reunir roqueiros de todas as idades no Teatro Barracão. A festa acontece a partir das 21h e com previsão de encerramento às 03h.

Outra atração inédita é o “O Carnaval nos bairros”. Moradores da Vila C e do Cidade Nova vão se divertir com a matinê realizada no domingo(11), das 17h até as 20h. Na terça (13), é a vez dos moradores do Morumbi fazerem a festa.

Para os vovôs e vovós que querem curtir o Carnaval da Melhor Idade a festa também já tem local e data definidos – no dia 12, segunda, a festa acontece no Centro de Convivência do Idoso, a partir das 15h.

Segundo a diretora da Fundação Cultural, Vera Vieira, o enfoque desta edição do Carnafalls, assim como tem sido com todos os eventos, é garantir a participação de todas as pessoas, promovendo o respeito e a tolerância.

“Este ano assumimos qual é a identidade do nosso carnaval, que historicamente acontece em blocos, em clubes, marcado pela alegria, reunião e celebração entre as pessoas. Essa convivência foi para as ruas, refletindo no Carnaval da Saudade. É uma festa popular, inclusiva, alegre, que foca no folião e foliã. Com este objetivo que neste ano, também vamos levar as matinês aos bairros”, incrementou Vieira.

Segurança e estrutura

A edição 2018 do Carnafalls vai contar com um sistema de segurança reforçado com a presença da Guarda Municipal, Policias Civil, Militar e Rodoviária Federal, alem de equipes do Corpo de Bombeiros.

Assim como aconteceu na Fartal, o espaço vai ser monitorado permanentemente. A GM vai instalar câmeras de videomonitoramento e acompanhar as transmissões em tempo real dentro do Ônibus de Vigilância. A organização e a cooperação garantiram nos últimos eventos a nulidade de registros de ocorrência.

Além da segurança, haverá ambulância e equipes de saúde para atender intercorrências comuns durante a festividade. Outro ponto importante para garantir a acessibilidade é a parceria com o Foztrans, que garantirá reforço nas linhas do transporte coletivo, para os horários de entrada e término da festa, além de instalação de pontos de ônibus no Parque de Eventos Charrua. Os organizadores também garantiram que haverá serviços de táxi e mototáxi a disposição dos foliões e foliãs.