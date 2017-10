Trinta e oito velejadores do Projeto Velejar é Preciso (Icli/Itaipu Binacional) e dois velejadores do Clube Náutico de Hernandárias-PY participaram no fim de semana (28 e 29) da 1ª Copa América de Vela, em Foz do Iguaçu. O evento organizado pelo Iate Clube Lago de Itaipu, em parceria com o curso de Educação Física da Uniamérica, contou com a participação de 30 barcos na classe Optimist e 10 na classe Laser 4.7. A competição faz parte do projeto integrador de um grupo de acadêmicos de Educação Física da Uniamérica.

A chuva deu uma trégua e as condições climáticas foram favoráveis para a competição em cinco regatas, valendo pontuação para o ranking da Federação Paranaense de Vela. No domingo, os velejadores contaram na última regata com a torcida dos pais e amigos que estavam no píer do clube. Gabriel Lopes venceu na classe Laser 4.7, seguido de João Pedro Alves (2º lugar), Welton Teixeira (3º), Luiz Henrique da Silva (4º) e Fábio Santa Cruz (5º.). Ana Laura Maihaca venceu no Laser Feminino.

Na classe Optimist, Alessando Alves Pereira foi o grande campeão e Maria Izabel da Silva venceu no Feminino. A classificação do 2º ao 5º lugar foi a seguinte: Eduardo Batista (2º.), Jean Iarochescki (3º), Lucas Eduardo Santiago (4º) e Erick Diego (5º). No Optimist Estreante, subiram ao pódium Rafael Kauan (campeão), Gustavo Ceron Faccinelo (2º lugar) e Igor Francisco Rocha Floriano (3º lugar)

Para Willian Fernando de Souza, professor de vela do Icli, a copa cumpriu com o objetivo de divulgar o esporte e dar oportunidade aos pequenos competidores. “Na categoria Optimist tivemos uma boa competição de iniciantes e na Laser pudemos ver atletas que já são veteranos e estão ascendendo no ranking do esporte”.

Cerca de 100 quilos alimentos foram arrecadados no evento para doação às famílias do projeto social Velejar é Preciso mantido pelo Icli, com o patrocínio da Itaipu Binacional. A iniciativa assiste cerca de 120 alunos, com idade entre 9 e 16 anos, de ambos os sexos, que estudam em escolas públicas e moram na região de Três Lagoas.

A próxima competição dos velejadores do Icli será o Sul Brasileiro de Laser, de 2 a 4 novembro, em Guaratuba-PR. A equipe da classe Optimist participa do Sul Brasileiro de Optimist entre os dias 15 e 18 de novembro, em Porto Alegre-RS.