Nos dias 2 e 3 de dezembro, das 11h às 18h, Foz do Iguaçu receberá a sua primeira edição do Gastronomix, evento cultural que reúne gastronomia, artes cênicas e música, em que renomados nomes da culinária nacional e regional reproduzirão alguns de seus famosos pratos em uma quermesse degustativa da alta gastronomia. Consagrado nacionalmente como a primeira quermesse de alta gastronomia do país, o Gastronomix chega à tríplice fronteira, no campus da IFPR (Av. Araucária, 780 – Vila A), com quatorze operações gastronômicas e premiados chefs da gastronomia do Brasil, que além de aulas-shows, vão interagir com o público presente.

Com curadoria do renomado chef curitibano Celso Freire, considerado o ícone da gastronomia paranaense, que contém em seu currículo a passagem como chef de cuisine da embaixada brasileira em Londres, participam da edição de Foz do Iguaçu o chef italiano Luciano Boseggia, que atuou por 15 anos do restaurante Fasano em São Paulo; a chef alagoana Simone Bert, responsável pela cozinha do premiado restaurante peruano Wanchako; o chef Felipe Schaedler, responsável pelo restaurante Banzeiro, de Manaus, referência mundial em cozinha amazônica; e o chef Jonatas Moreira, que assina a gastronomia do restaurante Akuaba, de Maceió, assim como do Vera Moreira e Castro Bistrô Bar, considerado pela imprensa especializada um dos mais promissores chefs do País; além de outros nomes. Os participantes poderão conferir aulas com os renomados chefs durante o evento, com a participação de intérprete de libras.

Entre as operações que já confirmaram a participação, estão o La Rueda 1975, a Vinícola Oda (com mais de 10 rótulos de vinhos), de Puerto Iguazú; o Indian Lounge, Sinhá Moça Doçaria, Oficina do Sorvete, Menta Limão, de Foz do Iguaçu; o premiado Hop`n Roll Brewpub de Curitiba (com vários tipos de chopes artesanais), entre outros, que oferecerão pratos que variam entre R$10 e R$25, com média de 150g.

Entre as atividades culturais, ocorrerão apresentações musicais, teatro para crianças e intervenções artísticas. O evento é destinado para toda a família, com amplo espaço Kids e também sendo pet friendly.

Os ingressos antecipados para os dois dias do evento já estão disponíveis pelo Sympla (www.sympla.com.br/gastronomix), pelo valor de R$10 o dia, mais taxa administrativa de R$2, podendo também ser adquiridos diretamente na bilheteria no dia do evento. Parte da renda será destinada para uma instituição social de Foz do Iguaçu.