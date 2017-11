A pedrojuanina Zulma González, gerente geral do grupo Shopping China recebeu esta semana o prêmio TOYP, da Junior Chamber Internacional (JCI) na categoria “Logros Comerciales, económicos y empresariales“. O evento foi realizado em Ciudad del Este.

O prêmio tem o objetivo de reconhecer o trabalho destacado de dez jovens do Paraguai, com sua capacidade, esforço e integridade humana desenvolvida com êxito, realizando aportes significativos para o desenvolvimento do país, plantando novos paradigmas de vida e inspirando outros jovens.

Para a seleção dos ganhadores, o prêmio contou com a presença de um júri integrado por personalidades distintas em diferentes disciplinas do país.

Trajetória

Zulma Gonzáles é licenciada em Ciências Contáveis e de Empresas, já desempenhou como locutora radial em uma conhecida FM, formou parte do corpo docente da Universidad Columbia, passando sua experiência a jovens interessados em marketing e recursos humanos. Foi destaque em treinamentos superiores como líder coach, trabalhou quase 15 anos no grupo Cogorno, grupo empresaria tradicional com 84 anos no mercado paraguaio.

Zulma iniciou muito jovem no mundo do trabalho, na casa matriz na cidade de Pedro Juan Caballero (PY). Seu dinamismo e visão empresarial demonstrados durante a sua grande trajetória dentro do Grupo permitiu desempenhar várias funções, iniciando desde o setor de vendas até chegar a gerência geral do Shopping China, seu atual cargo.

Uma das primeiras dificuldades que teve foi a discriminação por ser mulher, a adentrar em certas áreas onde sempre se julgou que o trabalho era realizado de melhor forma unicamente por homens. Essa dificuldade se tomou como oportunidade para demonstrar que as mulheres também têm muitas habilidades para destacar-se como profissional nesse setor e cargos gerenciais.

Foi a primeira mulher contratada no setor de vendas de tecnologia, onde conseguiu romper paradigmas e hoje em dia, a área conta com 67% de mulheres.

