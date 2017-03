O Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti está passando por reformas na quadra e vestiários. As obras estáo em andamento para receber as partidas do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro e da Liga Nacional de Futsal, além de outras competições de diferentes modalidades. O trabalho deve se estender até o final da próxima semana.

De acordo com secretário de Esportes, Antonio Sapia, as reformas já estavam previstas como um dos requisitos para disputar o torneio nacional. Os trabalhos consistem na pintura do piso da quadra, além dos vestiários.

“Essas reformas visam o atendimento, conforme carta de intenção de participação da Liga Nacional, além da Série Ouro, e se fazem necessárias para darmos condições à equipe representante da cidade de participar dos eventos”, explicou.

Foz do Iguaçu será representado pelo time do Foz Cataratas Futsal, que tem como presidente Adélio Demeterko e o supervisor Lindomar Scarpari. Após sete anos ausente do torneio nacional, a cidade voltou a conquistar uma vaga na Liga, o principal torneio do país.

As reformas foram feitas através de empresas parceiras, adquiridas sob responsabilidade do próprio clube iguaçuense, o Foz Cataratas. O primeiro jogo do Foz no Paranaense no Ginásio Costa Cavalcanti será no sábado, 25 de março, às 20h30, contra o Campo Mourão. Já na Liga Nacional a estreia será no dia 31 de março, contra o Concórdia-SC, também no Costa Cavalcanti.