O Instituto Melanoma Brasil promoverá exames gratuitos para a prevenção do câncer de pele, nesta sexta-feira, 20, das 15h às 20h, no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. A ação tem o apoio da Itaipu Binacional, do Sesi, da RPC e da Escola Internacional de Circo (Circocan).

O objetivo é orientar a comunidade sobre a doença. Por ano, no País, são registrados 176 mil novos casos de câncer de pele, segundo o Instituto Melanoma Brasil.

Os testes serão visuais e acontecerão em uma tenda localizada ao lado do trapézio voador – instalado para o 1º Festival de Arte e Circo, que acontece no Gramadão até o dia 28 de janeiro. Os exames são uma atividade paralela ao festival e serão feitos por profissionais Programa Cuide-se , do Sesi.

“Vamos aproveitar o período de férias e de verão para aliar as atividades lúdicas do circo e disseminar informações de conscientização sobre os cuidados que devemos ter com a nossa pele quando expostos ao sol”, afirmou Rebecca Montanheiro, fundadora do Instituto Melanoma Brasil.

Durante a atividade, a população também receberá folders com informações sobre o câncer de pele, o mais comum entre todos os tipos de cânceres. Apesar de mais raro, com apenas 1% da incidência entre os tipos de câncer de pele, o melanoma responde pelo maior número de mortes.

Com a orientação recebida, a ideia é que as pessoas saibam fazer o autoexame e sejam mais atentas às alterações na pele, como no tamanho e forma das pintas, e que procurem um dermatologista quando perceberem estes sinais. Cuidar do corpo e conhecer as pintas e manchas, logo na detecção, são fundamentais para a prevenção da doença e o tratamento precoce.

“Por falta de informação, muita gente não se preocupa e sequer imagina que o câncer de pele pode matar, principalmente o melanoma”, explica Rebecca. “Além da prevenção, o diagnóstico precoce do melanoma é fundamental para o aumento das chances de cura.”

De acordo com a organização, há uma tendência de aumento da incidência de melanoma para os próximos 30 anos. O Instituto Nacional de Câncer também prevê 5.670 novos casos de câncer de pele melanoma para o próximo biênio no Brasil.

Sobre o Instituto Melanoma Brasil

O Instituto Melanoma Brasil é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua na divulgação e conscientização sobre o melanoma, um dos tipos mais perigosos de câncer de pele. O instituto nasceu em abril de 2014, após o diagnóstico de melanoma de sua idealizadora, Rebecca Montanheiro.

A iniciativa é formada por pacientes, médicos e pessoas voluntárias que atuam com programas de comunicação, divulgando conhecimento e informações sobre a doença e suas formas de prevenção e tratamento. Além disso, oferece apoio e incentivo para pacientes e seus familiares. O Melanoma Brasil conta com a chancela e apoio institucional da AIM AT Melanoma, fundação norte-americana, e também do Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM).

Para mais informações sobre o Melanoma Brasil, acesse o site melanomabrasil.org ou siga o instituto nas redes sociais: www.facebook.com/melanomabrasil e @melanomabrasil (Instagram).