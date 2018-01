Grande quantidade de dinheiro é apreendida na Ponte da Amizade

Na tarde de quarta-feira, 27, em abordagem realizada na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no âmbito da Operação Fronteira Integrada, em ação conjunta, servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional apreenderam grande quantidade de dinheiro escondido no veículo que tentava entrar no país.

Próximo das 14h, os servidores estavam realizando fiscalização quando solicitaram que um veículo, com placas de Santa Terezinha de Itaipu/PR, parasse para ser revistado. Nele, estavam duas pessoas que demonstraram nervosismo excessivo, levantando suspeita. Ao revistarem o motorista, encontraram a quantia de R$ 50 mil, oculta pelas vestes, na altura da cintura. Com o segundo ocupante do veículo foi encontrada uma quantia de R$ 20 mil que escondida em sua cueca. Esses R$ 70 mil não haviam sido declarados, portanto ambos foram encaminhados para o auditor fiscal que, de acordo com a legislação brasileira, devolveu R$ 10 mil para cada um.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança – FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.