Foz do Iguaçu receberá mais uma vez, o Festival de Turismo das Cataratas. O evento que acontece na fronteira há 12 anos, será realizado entre os dias 28 a 30 de junho, no Hotel Rafain Palace.

O FIT Cataratas, reúne agentes de viagens, operadoras de turismo, hoteleiros, guias e outros profissionais da área, e é considerado o segundo maior evento voltado ao turismo na região sul do país.

Sabendo da importância para o setor, o grupo Bella Italia, de Foz do Iguaçu, formado pelos hotéis Bella Italia, Águas do Iguaçu e Bogari, além dos restaurantes Vila Iguassu, jantar Noite Italiana Doce Vita, marca presença no evento desde a primeira edição do FIT. Este ano, o stand dos empreendimentos estará repleto de novidades. “Além da tradicional degustação de queijos e vinhos, quem nos visitar na feira poderá obter informações sobre nossos hotéis e apreciar mais da cultura italiana através de apresentações artísticas “, explica o gerente comercial do grupo Bella Italia, Sidiclei de Moura.

Desde maio deste ano, o grupo Bella Italia agregou à sua tradicional Noite Italiana, uma nova experiência. Além de degustar uma das maiores mesas de queijos do país e um delicioso rodízio de massas, o visitante agora tem a oportunidade de assistir a uma apresentação de dança típica, veja aqui:

“Junto com a Noite Italiana, estaremos apresentando o nosso mais novo restaurante aos participantes, o Vila Iguassu. Ele é anexo ao Bogari, e é um os únicos da cidade que serve o prato típico de Foz do Iguaçu, o Pirá de Foz”, diz Sidiclei.

Outro ponto que será abordado na feira são as melhorias na estrutura do Bella Italia. O hotel vem passando por um retrofit e agora conta com um estacionamento coberto, além de apartamentos repaginados. “Estamos fechando alas do hotel para trabalharmos nos 135 apartamentos. Desta forma, não atrapalhamos o fluxo para nossos clientes. Toda a parte de decoração, pintura e banheiros está ganhando cara nova. O próximo passo será realizar obras na área de lazer”, ressalta.

O Bogari também será apresentado aos participantes no FIT Cataratas. Comprado pelo grupo e inaugurado em 2015, o hotel ocupa a terceira colocação no TripAdvisor e vem conquistando os corações de novos e antigos hóspedes. “O hotel já amadureceu bastante desde sua reinauguração, tanto nos serviços, quanto na estrutura. O interessante é que não mudamos o nome, mantivemos sua história. E isso tem sido muito positivo. Quem já se hospedou nele há anos e retorna, se surpreende com a estrutura e os novos hóspedes se encantam com as histórias que contamos”, fala.

De acordo com o gerente comercial, um dos pontos mais positivos do Festival é a troca de experiência com profissionais de diversas partes do país. “A vantagem de participar da feira aqui na cidade é que as caravanas podem conhecer nossos produtos no evento e comprovarem a qualidade da nossa estrutura e serviços durante a estadia em Foz. Eles se hospedam em nossos hotéis, jantam na Noite Italiana, por exemplo, e podem nos ‘vender’ lá fora sabendo exatamente o que somos, o que fazemos e como fazemos”, conclui.

SERVIÇO

Grupo Bella Italia no FIT Cataratas 2017

Dias 28 a 30 de junho

Local: Hotel Rafain Expo