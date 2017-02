O Grupo Bella Italia, composto pelos hotéis Bella Italia, Águas do Iguaçu e Bogari, está com pacotes especiais para o Carnaval em Foz do Iguaçu. Com estilos diferenciados e pensados para diferentes perfis de viajantes, os combinados incluem três diárias com café da manhã, passeios e transporte aos turistas.

Até o final de janeiro, os hotéis já contavam com 94% (Águas do Iguaçu), 87% (Bogari) e 84% (Bella Italia) de ocupação e, segundo o gerente de reservas do Grupo, Sidiclei Moura, a perspectiva é que a ocupação seja completa.

Bella Italia

O Hotel Bella Italia, classificado com quatro estrelas pelo Ministério do Turismo, é tradicional na cidade e agrada viajantes que vem com família ou em casal a fim de desfrutar alguns dias em Foz do Iguaçu. Os pacotes de Carnaval para o Bella Italia são a partir de 10x de R$113. Estão inclusos, além da hospedagem: Jantar Noite Italiana e transporte para compras até o Paraguai. Na segunda opção, de 10x de R$175, o viajante ainda garante os passeios: Macuco Safari, Parque das Aves e almoço no restaurante Porto Canoas (Cataratas do Iguaçu).

Águas do Iguaçu

Com uma localização estratégica no centro de Foz do Iguaçu, o Águas é um hotel ideal para quem não quer gastar muito sem abrir mão do conforto e outras comodidades. Classificado com três estrelas, o Águas do Iguaçu é uma opção econômica para o Carnaval, com pacotes de 10x de R$ 99 (três diárias, jantar Noite Italiana e transporte para compras em Ciudad Del Este) e de 10x de R$ 161 (hospedagem, jantar, transporte, ingressos para Macuco Safari e Parque das Aves e almoço no restaurante Porto Canoas).

Bogari

O mais novo empreendimento do grupo e recém reformado, o Hotel Bogari é um intermediário entre Bella Italia e Águas do Iguaçu. Localizado no centro de Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil, o hotel dispõe de jacuzzis, bar e restaurante para os hóspedes. Para o carnaval, os pacotes são de: 10x de R$ 104 ou 10x de R$166. O primeiro inclui três diárias, jantar Noite Italiana e transporte para compras no Paraguai; o segundo, além dessas opções, oferece, ainda, ingressos para o Parque das Aves e Macuco Safari e almoço no Parque Nacional do Iguaçu (restaurante Porto Canoas).

Noite Italiana

O jantar Noite Italiana, disponível em todas as opções de pacotes, é um deliciosos e tradicional jantar em Foz do Iguaçu. Com a novidade de atender um dia a mais desde janeiro, o rodízio de massas acontece no Hotel Bella Italia, de terça a sábado, a partir das 19h. Além das massas servidas à mesa, a Noite Italiana também conta com Buffet de saladas, antepastos, pratos quentes, sobremesas, azeites e uma mesa com mais de 30 tipos de queijos nacionais e importados, sendo considerada uma das maiores do Brasil.

