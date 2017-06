No domingo, 25, acontece a oitava edição da tradicional Feijoada Solidária do Grupo Escoteiro Guairacá de Foz do Iguaçu. O almoço será servido a partir das 12 horas na sede da Associação Cultural Luso Brasileira, localizada na Rua Rosa Cirilo de Castro, 726 – Jardim Pólo Centro.

O valor por pessoa é R$ 35 e inclui o prato lembrança do evento, sorteio de brindes. Crianças de 7 a 10 anos pagam R$ 20, mas venda somente antecipada. A feijoada completa será servida em buffet com torresmo, couve refogada com bacon, farofa, arroz e saladas. Tem embalagem para viagem para quem não puder comer no local. Ingressos limitados à venda com os chefes e pais voluntários do Grupo Escoteiro Guairacá.

A renda do evento será destinada para a manutenção da sede e os projetos da entidade.

Nesta terça-feira, 20, tem plantão de vendas na sede do grupo, no horário das 19h30 às 21 horas. No sábado à tarde tem plantão de vendas no local do evento e também na sede do Grupo Escoteiro Guairacá situada na Rua Adoniram Barbosa, 217, no Jardim Central. Informações nos telefones 99933-4433 (Sônia) e 99976-8176 (Inácio).

Sobre o Grupo Escoteiro Guairacá

Há 40 anos o Grupo Escoteiro Guairacá desenvolve várias atividades socioambientais e detém dois importantes certificados de Honra ao Mérito Ambiental (1998 e 2002) e o Troféu Onda Verde do Prêmio Expressão de Ecologia 2012, com o projeto “Plantando Cidadãos”. Cerca de 90 jovens (com idade entre seis anos e meio a 21 anos) e 25 adultos voluntários participam do Grupo Escoteiro Guairacá. A entidade mantém ainda parcerias em atividades comunitárias e cívicas, como Natal Solidário, campanhas de vacinação, campanhas do agasalho (Dia da Bondade) e campanhas de educação ambiental em parceira com o Coletivo Educador de Foz do Iguaçu com outras entidades do município.

SERVIÇO:

Evento: 8ª Feijoada Solidária

Data: 25/06/2017, a partir das 12h até 15h

Valor: R$ 35,00 por pessoa (inclui prato brinde do evento); crianças 7 a 10 anos R$ 20,00

Local: Sede da Associação Cultural Luso Brasileira, na Rua Rosa Cirilo de Castro, 726 – Jardim Polo Centro

Informações: (45) 99933-4433 (Sônia) e 99976-8176 (Inácio)