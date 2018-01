Considerado o principal reconhecimento para os profissionais do setor turístico paranaense, o Prêmio Top Tur, do grupo Panorama do Turismo, deste ano reuniu 3 indicações para a Loumar Turismo, através de seu CEO Marcelo Valente.

Marcelo Valente, que já recebeu o prêmio em 2015, se sentiu surpreso com a quantidade de indicações em 2017. Para ele, a cidade assume a ponta quando o assunto é turismo.

“Vi muitos amigos indicados, o que é muito bom para Foz do Iguaçu. Isso mostra o nosso potencial. Estar com 3 indicações é muito gratificante, estamos no caminho certo”, diz.

O grupo Loumar Turismo se caracteriza por apresentar soluções em inovações e a presença de tecnologia para facilitar a vida do turista em Foz do Iguaçu. “É muito importante esse movimento que fazemos, puxando a tecnologia e é interessante que isso está sendo reconhecido”, finaliza Valente.

Para votar é preciso acessar o seguinte link, escolher 1 nome por categoria e clicar no botão Vote. A votação processa apenas 1 voto por IP e segue até o dia 17 de fevereiro.

Confira as indicações:

– Agência de Turismo Receptivo – Loumar Turismo

– Agência de Turismo Emissivo – Loumar Turismo

– Serviço Especializado de Transporte Turístico – Iguassu City Tour

Loumar Turismo

Com 30 anos no mercado, a Loumar se reinventou em 2007 quando Marcelo Valente assumiu a direção. Com investimentos de marketing digital, a pequena agência de turismo cresceu e se tornou a principal receptiva da destino. Hoje, conta com um cabide grande de produtos como pacotes exclusivos, passeios diferenciados e locação de veículos. Dispõe também do Transflix, que inovou no sistema de transporte turístico na cidade.

Prêmio Top Tur

Em sua sexta edição, o Top Tur – Prêmio Panorama do Turismo – Profissionais e Iniciativas do Ano é uma atividade do Instituto Panorama do Turismo e da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-PR, com apoio das secionais da Abav, Abrasel, Abeoc, Abrajet, ABIH, Sindetur e FBAJ, Abgtur, Sebrae-PR e Paraná Turismo. E conta com parceria do Diário do Turismo, de São Paulo.

