Como já é tradição, amanhã, feriado de Corpus Christi, acontece, em seis cidades paranaenses, o Dia da Bondade, maior ação social da região sul do país.

Realizado pelo Grupo Muffato há 24 anos, o evento tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, roupas, calçados e cobertores que são repassados a 300 entidades beneficentes cadastradas nos programas sociais dos municípios de Cambé, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Toledo. Um dia inteirinho dedicado à solidariedade para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social nas seis cidades onde o evento acontece.

Em Foz do Iguaçu, o Dia da Bondade será realizado no estacionamento do Super Muffato da Av. Juscelino Kubitscheck, das 9h às 17h. O evento começa com a apresentação da Banda do Exército Brasileiro. Mais de 300 voluntários estarão trabalhando para auxiliar na ação. Quem for até lá também terá à disposição serviços gratuitos como maquiagem, orientações sobre saúde e nutrição, aferição de pressão, auricoterapia, avaliação postural, cálculo do IMC, teste de glicemia, hepatite, HIV e sífilis, atividades físicas, além de apresentações de dança e atrações musicais como Marcos e Alan, Heidy Espindola, Fernando, MC Don Rick, Leandro, Bel Baiano, Gil Rocha e Romanny, Bianor, Charles e Valéria. E ainda tem muita brincadeira e diversão para a garotada, passeio ciclístico e o 1º Moto Role Solidário com os motoqueiros percorrendo as ruas da cidade do Super Muffato da Vila A até a loja da JK para arrecadar alimentos.

Tudo isso sob o comando dos apresentadores da TV Tarobá e com transmissão ao vivo pela emissora durante todo o dia.

Serviço:

Dia da Bondade

15/06, das 9h às 17h

Foz do Iguaçu: Super Muffato da Av. Juscelino Kubitscheck, 1565