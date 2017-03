Este ano, o espetáculo Paixão de Cristo, que encena a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo, será realizado pela junção de vários grupos de jovens de paróquias locais. Os eventos em Foz do Iguaçu, contarão com a ajuda da Fundação Cultural, que apoia a produção para as quatro noites de apresentação.

As datas já foram escolhidas e os espetáculos vão acontecer em quatro bairros diferentes durante a Semana Santa. As apresentações serão abertas para toda comunidade e de forma gratuita.

O primeiro espetáculo será no dia 11 de abril, às 20h, na Paróquia São João Batista, no centro da cidade. No dia 12, às 19h, no Parque Remador, no bairro Porto Meira. Dia 13, na quinta-feira da Paixão, às 19h, na Praça central de Três Lagoas e encerrando no dia 14, na sexta-feira Santa, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C.

“Nossa expectativa é muito boa, pois no ano passado já tivemos um grande público em uma única apresentação. Este ano resolvemos unir forças aos grupos de jovens que já realizam há vários anos o espetáculo e acreditamos que com o nosso apoio serão apresentações bem bonitas e que a população irá gostar”, diz Vera Vieira, diretora-presidente da Fundação Cultural.

Ensaio

O primeiro ensaio dos grupos de jovens será realizado neste domingo, 26, das 9h às 12h, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Luz, na Vila C Nova.

Serviço

Ensaio: Paixão de Cristo

Domingo (26)

9h às 12h

Paróquia Nossa Senhora da Luz/Vila C Nova

Contato: Sandra (produção) 999191000