Entre os dias 29 de setembro a 01º de outubro, aconteceu em Fazenda Rio Grande/PR, a 3º etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas. Nove times de várias regiões do Estado participaram do campeonato.

Foz do Iguaçu esteve representada pelo time Harpia da Fronteira, que disputou e venceu os times de Guarapuava, Curitiba e Castro. Com as vitórias, o time está classificado para a etapa final do campeonato.

O Harpia da Fronteira é composto por 13 atletas e mais a comissão técnica – treinador, auxiliar, ajudantes e coordenador – que estão treinando de forma intensa para alcançar os objetivos nos campeonatos.

“Estamos muito felizes com as três vitórias conquistadas nesta fase, que nos deram a oportunidade de disputar o título da série A deste ano. Mas, acima de tudo, estamos especialmente animados com o excelente desempenho da equipe na competição. Estamos melhorando a cada dia e isso nos deixa confiantes em um excelente resultado esse ano e, quem sabe, um título para Foz do Iguaçu”, disse o coordenador do time, Dirceu Pereira.

A participação da Harpia da Fronteira no campeonato, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da União dos Deficientes Físicos (UDF).