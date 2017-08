A Governadora em exercício, Cida Borghetti, e o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, estiveram na manhã deste domingo, 27, no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu.

A governadora parabenizou os diretores do HMCC e a Dra Alessandra Ritt, que está no comando do Hemonúcleo há 17 anos, segundo a governadora em exercício, todos os envolvidos nos trabalhos do HMCC são pessoas que, “com amor e dedicação colocam suas vidas de lado para salvar outras pessoas”, enfatizou.

Durante a visita eles conheceram o terreno doado pela Itaipu Binacional, de aproximadamente 2.700 metros quadrados, onde será construída a nova sede do Hemonúcleo de Foz do Iguaçu, que contará com uma obra de aproximadamente 1.470 metros quadrados de área construída. O terreno fica em frente ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

A governadora informou que a licitação foi aberta e que a expectativa é de que a obra comece em 60 dias e seja finalizada no prazo de um ano.

O Hemonúcleo está localizado na Avenida Gramado, ao lado do Hospital Costa Cavalcanti. Atualmente é o responsável pelo abastecimento de hospitais de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Missal, Medianeira e Matelândia. Desde o início do ano atenderam a mais de mil transfusões por mês.