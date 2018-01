Depois da estreia que garantiu ao Foz do Iguaçu FC a vice-liderança do grupo A do Campeonato Paranaense da 1ª Divisão, a equipe iguaçuense volta a jogar diante de sua torcida nesta quarta-feira, 24, contra o Toledo.

O clássico do oeste está programado para às 20 horas no Estádio ABC. A diretoria do Azulão segue com a promoção onde todos pagam meia entrada, ou seja, R$ 20,00 (arquibancada) e R$ 30,00 (cadeiras).

O técnico Allan Aal não deve promover muitas modificações em relação a equipe que empatou em 2 a 2 com o Londrina.

Os ingressos para o clássico estão à venda nos Estacionamentos Bismillah ( Vila Portes) , Bar do Natal (anexo ao ABC), Ande Materiais Elétricos, Bar da Joice, Django Burger, Bar do Juca, Banca do Abel, Silva Móveis, Santi Móveis — Morumbi e República .

“Conclamamos o torcedor para que vá ao estádio e torne o Foz do Iguaçu FC ainda mais forte e vencedor em 2018”, finaliza Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.