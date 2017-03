O futebol sempre foi algo visto com desconfiança em nossa cidade. Nunca tivemos um time que fosse motivo de orgulho dos iguaçuenses. Todos os anos é formado uma nova equipe e nada acontece. Vemos pelo país afora, cidades bem menos conhecidas e badaladas no cenário nacional e até internacional formarem esquadras que representam com dignidade o lugar de origem.

Aqui, na Terra das Cataratas, famosa no mundo inteiro pelas suas belezas naturais, o esporte mais popular entre os homens, tem encontrado nas mulheres a sua melhor representatividade.

Criado em 2010, o Foz Cataratas de Futebol Feminino tem se mostrado um time vencedor. Apesar de ser ainda um clube muito jovem, o Foz Cataratas já ostenta em sua galeria de troféus, cinco estaduais, uma Copa do Brasil e um vice-campeonato da Libertadores da América. Embora tenhamos a melhor jogadora de todos os tempos, a craque Marta, reconhecida mundialmente e sendo eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo por seis vezes, o futebol feminino no Brasil não goza do prestigio que o masculino tem.

A Fifa querendo mudar isso está exigindo de suas afiliadas, em nosso caso, a Conmebol, esta por sua vez a CBF e consequentemente os clubes, a terem uma equipe feminina em detrimento de não poderem disputar as competições organizadas pela Conmebol, como a Libertadores e Sulamericana, caso não tenham. O Coritiba F.C. então preferiu uma parceria com o Foz Cataratas em vez de montar o seu próprio elenco de garotas. Essa parceria foi costurada através, principalmente, do empresário Marcelo Valente, um ilustre e apaixonado torcedor do Coxa. Quem conhece este curitibano com alma iguaçuense, sabe que se trata de um visionário. Juntamente com sua equipe de marketing do grupo Loumar Turismo e Clickfoz, abraçou a ideia.

A possibilidade de poder oferecer às famílias da Tríplice Fronteira um produto de alto nível envolvendo o esporte mais popular do mundo, motiva todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto. Quem são elas? Podemos começar a citar as embaixadoras, formadas por ilustres mulheres da cidade que confiaram no projeto e têm como objetivo maior ajudar essa iniciativa, pois as famílias tendo um espaço saudável para estarem confraternizando entre si será benéfico para todos. Tem também os voluntários, formados por aqueles que amam o futebol e acima de tudo Foz. Aliás, quem quiser fazer parte desse voluntariado é só entrar em contato com este colunista que te direi como fazê-lo.

Empresas como a Itaipu Binacional, Itamed, Loumar Turismo e Ticket Loko também estão juntos com o Foz Cataratas Coritiba. Alguns meios como o portal de notícias Click Foz e a RPC também apoiam esta ação.

Sendo que o Clickfoz estará acompanhando bem de perto todos os jogos que serão disputados pela equipe. Com informações atualizadas para que o torcedor das Poderosas esteja sempre por dentro das notícias do time. Com muitas fotos dos principais lances de cada partida. Tem tudo para ser um sucesso.

E o show começa nesta quarta-feira, 08, Dia Internacional da Mulher, no amistoso internacional contra o Humaitá, do Paraguai, a ser realizado no Pedro Basso, a partir das 19h.

O ingresso são dois kilos de alimentos a serem revertidos à uma entidade beneficente. Se eu fosse você chegaria mais cedo para garantir o seu lugar!

Ney Morales é jornalista formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nacional del Este, em 1999. Ainda na faculdade começou a trabalhar como repórter esportivo na Rádio Itapiru AM, Paraguai. Um ano depois passou a trabalhar na Rádio Foz AM, em Foz do Iguaçu. Foi setorista do Foz/Futsal. Trabalhou também no Semanário Só Esportes como redator. Desta última experiência lançou várias publicações como jornais e revistas, com destaque para o Avance Foz, que reunia várias entidades e classes. De 2004 até 2012 foi editor da Revista Migrante.

