O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (HMFI), realizou por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da instituição, juntamente com a equipe do Hospital do Rocio de Curitiba, a quinta captação de órgãos de 2017. A primeira foi em janeiro.

A captação aconteceu durante a madrugada dessa quinta-feira, 02, e foi realizada após a autorização da família de um paciente de 58 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, e que teve a morte encefálica confirmada através de exames realizados seguindo rigorosamente todos os itens descritos no protocolo específico.

Foram captados rins e fígado.

A Central de Transplantes do Estado, com base em um cadastro de espera, é quem define quais pacientes receberão os órgãos. O tempo máximo de preservação extracorpórea do fígado e do pâncreas é de 12 a 24 horas.

“É de extrema importância que possamos manifestar em vida a intenção de ser um doador junto aos familiares; pois infelizmente, ainda há muita desinformação sobre o tema, impedindo que evolução do número de transplantes possa ser maior”, pontua o diretor- geral do HMFI, Raymundo Machado.