A oitava edição do mutirão de cirurgias de catarata será realizada nos dias 28 e 29 de janeiro no Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu. A iniciativa faz parte do ‘Mutirão Paranaense de Cirurgias Eletivas’ e é organizado pela 9º Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o chefe da 9º Regional, Ademir Ferreira, a expectativa é atender toda a demanda reprimida. Para realizar o atendimento a Regional de Saúde encaminhou um memorando a cada secretário de saúde nas cidades de abrangência da 9º regional.

Através dessa lista de demanda e apresentação dos quatro prestadores de serviço, o estado recebeu o processo em Curitiba e definiu a distribuição de recursos.

“Como a prefeitura de Foz do Iguaçu está em gestão ampliada, é o município que define quais os pacientes que serão atendidos. Seguem tendo preferência pacientes de mais idade e quadros de risco que são definidos pelo médico”, explicou Ademir Ferreira.

Além do mutirão, o chefe da regional de saúde adiantou que está em discussão com a diretoria do Poliambulatório, no Porto Meira, a possibilidade de serem feitos procedimentos de atendimentos naquela unidade.

“Ao fazer cirurgia de catarata, os médicos descobriram outras patologias que não estão sendo atendidas em Foz do Iguaçu há mais de quatro anos, como psoríase e glaucoma. Hoje infelizmente não temos uma consulta para teróculos e dentro do poliambulatório, no projeto que recebemos, serão disponibilizadas duas mil consultas de oftalmo por mês. Com esta ação conjunta, em torno de quatro cinco meses, conseguiremos zerar a fila”, acredita.

Em Foz do Iguaçu já foram realizadas 1.913 cirurgias de Catarata, todos os procedimentos não identificaram nenhuma intercorrência.