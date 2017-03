Os hotéis de Foz do Iguaçu contam com uma nova ferramenta que permitirá atualizar a tarifa com rapidez, baseada na demanda, na disponibilidade, no valor cobrado por concorrentes e até nas condições climáticas do dia, entre outros fatores. O gerenciamento dos valores permite atualizar a tarifa a cada 30 minutos, para hospedagens até 360 dias à frente.

A solução tecnológica é resultado de uma parceria entre a empresa Desbravador Software de Gestão Inteligente, que atua há 26 anos no apoio ao gerenciamento de hotéis de Foz do Iguaçu, e a Booking.com. líder mundial em reservas on line de acomodações. A ferramenta – Rate Manager da BookingSuite – representa “o fim da tarifa fixa”, como disse Ana Bernardo, especialista da empresa, na apresentação aos hoteleiros iguaçuenses, feita no auditório do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu (Sindhotéis).

O presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, disse que o mecanismo “vai auxiliar a aumentar a ocupação e a rentabilidade”. A rapidez na fixação do valor da tarifa, baseada na oferta e procura, trará “o equilíbrio na diária”. O sistema é parecido com o utilizado pelas empresas de aviação, que alteram o valor da tarifa também de forma rápida, conforme a maior ou menor procura.

Já adotado por hotéis de vários países, o Rate Manager da BookingSuite utiliza um algoritmo “que sugere um valor de tarifa de acordo com a realidade atual”, explica Rubens Costa, gerente da BookingSuite no Brasil. Desenvolvido pela matriz da Booking.com na Holanda, o algoritmo se baseia nos dados de demanda do destino, na taxa de ocupação para o período em cada acomodação oferecida (luxo, casal, single, etc), nas tarifas praticadas pelos concorrentes e em outras informações, inclusive se há previsão de grandes eventos.

Também de forma automática, o algoritmo considera os dados históricos de demanda, entre outras informações fornecidas pela Desbravador, e outras que o próprio hoteleiro pode acrescentar, até quando quer fazer uma promoção, por exemplo. A partir de todos esses dados, sugere a tarifa que, se for aceita pelo hotel, será tornada pública pela Desbravador imediatamente, não só no Booking.com, mas para todo o mercado.

Segundo Rubens, a maioria dos hotéis altera sua tarifa umas três vezes por semana, com base na disponibilidade, na procura e até quando ocorre um cancelamento de grupo, por exemplo. Com o sistema oferecido pela parceria Desbravador-Booking.com, “a gestão será automática”. Com isso, o hoteleiro consegue atrair mais hóspedes e oferecer uma tarifa condizente com a situação do mercado naquele momento.

A empresa Desbravador Software de Gestão Inteligente atende hoje cerca de 3.500 hotéis no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai, num total de 125 mil apartamentos. O diretor da empresa, Marcelo Pompeo da Silva, contou que a primeira investida da Desbravador na área de hotéis foi justamente em Foz do Iguaçu, há 26 anos. Antes, a empresa atuava só na área de software, em Chapecó (SC).