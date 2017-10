A rede hoteleira de Foz do Iguaçu terá alta ocupação no feriadão de 12 de outubro, revela pesquisa do Sindhotéis. A média deve passar de 89% para o feriado prolongado de quinta-feira, 12, a domingo, 15, conforme consulta realizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares.

Os hotéis 5 estrelas devem chegar a 93% de ocupação. Já os estabelecimentos 2, 3 e 4 estrelas estão com 86% a 88% dos leitos reservados. A designação de estrelas é figurativa e representa uma similaridade com o padrão do Ministério do Turismo.

Em relação à nacionalidade dos hóspedes, 90% das reservas são de brasileiros e 10% de estrangeiros, aponta o levantamento feito pela equipe da entidade que foi concluído no último dia 3 de outubro.

Os hoteis da área central da cidade, ainda superam os números da pesquisa. O Bogari, por exemplo, hospedagem três estrelas, está com uma média de 98% de ocupação. O Águas do Iguaçu, também da mesma categoria, 95%. Já o Bella Italia, hotel, quatro estrelas, terá uma média de 93% de ocupação.

Para o presidente do Sindhotéis, Carlos Silva, a alta procura de turistas é resultado da “constante promoção dos atrativos do Destino Iguaçu em conjunto com excelência de infraestrutura e atendimento da rede hoteleira, além das tarifas sempre competitivas no mercado nacional”.

A amostragem tem com base no movimento projetado em 28 estabelecimentos. A cidade possui 176 meios de hospedagem e 27,5 mil leitos, conforme a versão mais recente do inventário da Secretaria Municipal de Turismo de Foz, de 2014.