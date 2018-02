A rede hoteleira de Foz do Iguaçu terá boa ocupação durante o carnaval. Pesquisa realizada pelo Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) revela média de 86,1% nos meios de hospedagem da cidade, no período de sábado, 10, a terça-feira, 13.

Os hotéis cinco estrelas estão entre os mais procurados, com média de 92%. Em seguida aparecem duas estrelas, com 86%. Os três e quatro estrelas estão na casa de 83%. A designação de estrelas é figurativa e representa uma similaridade com o padrão do Ministério do Turismo.

Para o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin, a taxa é excelente, ainda mais considerando que a procura aumenta com a chegada do feriadão. “Somos um destino do mundo, mas temos a vantagem do turismo rodoviário, com grande procura do turista de quem mora por perto”, afirma.

Segundo ele, a cidade está entre as preferidas dos turistas por causa dos valores agregados ao destino turístico reconhecido por sua natureza exuberante. “Temos aqui as Cataratas, uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza, um Parque Nacional tombado como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco”, completa.

A amostragem do Sindhotéis tem com base no movimento projetado em 28 estabelecimentos. A cidade possui 176 meios de hospedagem e 27,5 mil leitos, conforme a versão mais recente do inventário da Secretaria Municipal de Turismo de Foz.

Atrativos

A boa ocupação reflete o bom fortalecimento do Destino Iguaçu, que oferece diversidade de atrativos, tanto em Foz do Iguaçu, quando em Ciudad del (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). Isso sem falar na excelente estrutura e serviços na hoteleira e gastronômica.

Durante o carnaval, o Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, terá horário especial para visitas. O atrativo abrirá a bilheteria às 8 horas no sábado, domingo e segunda-feira —uma hora mais cedo em relação ao atendimento normal. Já o Marco das Três Fronteiras estará aberto das 10 às 22 horas, com apresentações culturais a partir das 19 horas.

O Destino Iguaçu tem inúmeras opções de passeios, como o Complexo Turístico Itaipu, Complexo DreamLand (Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Maravilhas do Mundo e Bar de Gelo), Parque das Aves, Templo Budista, Mesquita, paraquedismo, parques aquáticos, City Tour, Iguassu River Tour entre outros.