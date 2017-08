O Hotel Sheraton Iguazu, localizado no Parque Nacional Iguazu, e com vista privilegiada para as Cataratas, foi comprado pelo Fundo de Investimentos Albwardy. O proprietário é o milionário árabe Ali Saeed Juma Albwardy. O valor do negócio é de US$ 55 milhões (algo em torno de R$ 175 milhões), conforme divulgou a imprensa argentina.

O Grupo opera dez hotéis pelo mundo e já planeja futuros investimentos para o Sheraton Iguazu. A ideia é elevar o número de estrelas de cinco para sete, igual ao Burj Hotel Al Arab (Torre das Arábias), localizado em Dubai (Emirados Árabes), por exemplo.

De acordo com a imprensa do país vizinho, o empresário, que já possui um hotel em Buenos Aires, veio em missão oficial a convite do ex-governador de Missiones, Mauricio Closs, e do então ministro do Turismo, Sergio Dobrusin. Ali Albwardy ficou encantado com as Cataratas del Iguazu e decidiu negociar a compra.

A Rede Sheraton, dos Estados Unidos, segue com 15% das ações e segue na administração do hotel. Os funcionários serão mantidos. Futuramente o estabelecimento deve se chamar Four Seasons.

Neste mês, o Hotel Sheraton Iguazu completa 39 anos. Já se hospedaram no local personalidades como Roger Moore e uma equipe de filmagem inteira, durante as filmagens de Moonraker, um dos filmes da série James Bond. Robert de Niro e Jeremy Irons também permaneceram hospedados durante as filmagens do filme A Missão.

Outros hóspedes famosos são o Rey Juan Carlos e Rainha Sofia, o tenor Luciano Pavarotti, Príncipe Hirohito do Japão, o campeão de F1, Michael Schumacher, e o magnata, Nelson Rockefeller.

O hotel possui 180 quartos e uma vista inigualável das Cataratas, além de um cenário rodeado por vegetação exuberante. No local ainda há o Seda Pool & Spa, salão de festas e piscinas.