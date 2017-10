Faltando poucos dias para o 28º Baile do Hawaii do Iate Clube Lago de Itaipu (Icli), os preparativos estão na reta final para encantar os sócios e convidados em noite de lua cheia, à beira do Lago de Itaipu. A diretoria do Icli promete que será a melhor festa de todos os anos com novidades na organização e atração musical com a banda Jair Supercap Show, reconhecida nacionalmente como uma das melhores Brasil. Jair Supercap Show tem tradição de mais de 40 anos de sucesso com mais de 70 discos, CDs e DVDs gravados com lançamento nacional. E também bailes e shows para grande público com o maior e melhor equipamento de som e luz do Brasil, superando alguns dos maiores músicos da atualidade. A criatividade, carisma, alta tecnologia e inovação nos shows fazem da banda a preferida da Festa do Peão de Barretos, onde há 16 anos é a banda oficial do maior rodeio da América Latina.

O Baile do Hawaii começa às 21 horas e segue até o amanhecer do domingo, 05, com serviço de gastronomia e bebidas, mesa de frutas, coco gelado e muito mais. O DJ Beto Gayer fará a abertura e o encerramento da noite com um repertório diversificado dos sucessos das baladas. Antecipe a compra de ingressos ou mesas porque a venda é limitada. Valores: mesa para 4 pessoas a partir de R$ 450,00 e ingresso a R$ 150,00. Informações e venda na secretaria do clube. Telefone: (45) 3577-1315. O Icli está aberto de terça a domingo.

SERVIÇO

28º Baile do Hawaii

Iate Clube Lago de Itaipu (Icli)

Dia: 4 de novembro de 2017

Horário de abertura: 21 horas

Animação: Banda Jair Supercap Show e DJ Beto Gayer

Valores: Ingresso R$ 150,00; Quiosque para 16 pessoas R$ 3.000,00; Mesa Pista Normal 4 pessoas R$ 450,00; Mesa Vip Pista R$ 550,00; Mesa Vip Tablado R$ 600,00.

Venda e informações: secretaria do Icli, tel. (45) 3577-1315, e-mail icli@icli.com.br.