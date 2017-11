A 8ª Pesca entre Casais promovida pelo Iate Clube Lago de Itaipu (Icli) no dia 26 de novembro (domingo) será em raia aberta no Lago de Itaipu e largada da sede do clube em Foz do Iguaçu. É uma competição de pesca esportiva ao Tucunaré, espécie exótica no Lago de Itaipu que pode ser fisgada nessa época da piracema. O evento terá largada das embarcações às 8 horas do píer do clube e chegada até às 14 horas, seguido de um delicioso almoço de confraternização.

Haverá troféus do primeiro ao décimo lugares e para o casal que fisgar o maior peixe, além de sorteios de brindes. O sistema de pontuação será de 01 (um) ponto para cada centímetro do peixe. Cada equipe deverá apresentar a foto-vídeo da medição de cada peixe na chegada ao clube para a comissão organizadora, de acordo com os critérios do regulamento. Portanto, não será necessário trazer os peixes. Para deixar o evento ainda mais animado, a comissão organizadora sugere que os casais tragam um brinde para sorteio. O valor da inscrição até o dia 23/11 é R$ 100 por casal e após R$ 150 para sócios e não sócios do Icli. A inscrição inclui o café da manhã a partir das 7 horas e o almoço especial para o casal.

Informações e inscrições na secretaria do Icli, telefone (45) 3577-1315 ou no e-mail icli@icli.com.br. Saiba mais em www.icli.com.br.

SERVIÇO:

8ª Pesca entre Casais

Iate Clube Lago de Itaipu – Foz do Iguaçu (PR)

26/11/2016, das 8h às 14h

Valor da inscrição: R$ 100 por casal até 23/11 e após R$ 150

Informações: (45) 3577-1315| e-mail: icli@icli.com.br

Site: www.icli.com.br