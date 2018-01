O iFood, maior plataforma de delivery online da América Latina, seguindo seu plano de expansão no Brasil, anuncia a chegada oficial em Foz do Iguaçu. Com 6,2 milhões de pedidos mensais, 5,1 milhões de usuários ativos e média de crescimento anual de 120% o iFood é uma das mais inovadoras foodtechs do mundo e já está presente em 300 cidades brasileiras espalhadas por todos os estados.

O objetivo do iFood é democratizar a alimentação, por isso, a empresa ajuda os pequenos restaurantes a crescerem, dando visibilidade e aumentando o alcance de clientes que antes não conseguiriam. Os parceiros do iFood crescem, em média, 50% só nos três primeiros meses na plataforma. O delivery é uma das áreas de serviços alimentícios que mais cresce no Brasil e o iFood não apenas representa um incremento na performance do restaurante, como atua também na melhoria de gestão do negócio, garantindo que os parceiros estejam preparados para uma nova demanda gerada.

Para seus usuários, o aplicativo agora é mais interativo, com melhor visualização das fotos dos pratos disponíveis e informações mais detalhadas: as listas da área “Descobrir” foram reformuladas com uma editoria de conteúdo. O botão “Descobrir” funciona como uma curadoria, exibindo listas de restaurantes organizadas por diferentes temas e possibilitando aos consumidores encontrar e experimentar diferentes tipos de cozinha, como uma espécie de guia gastronômico.

Com soluções inovadoras para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o iFood oferece, para seu usuário, a oportunidade de conhecer novos restaurantes e tipos de gastronomia. As novidades acompanham o apetite do iFood de, além de garantir a melhor experiência na plataforma, inovar e gerar descobertas, ajuda o usuário a escolher onde pedir e o que comer.

Sobre o iFood

O iFood – líder em delivery on-line de comida no Brasil – é uma das mais inovadoras foodtechs do mundo. Há seis anos no mercado, a empresa de origem brasileira está presente também no México, na Colômbia e na Argentina. Atua junto aos parceiros com iniciativas que reúnem soluções de gestão de restaurantes e inteligência de negócio. Além disso, é dona da marca SpoonRocket, aplicativo que nasceu no Vale do Silício e tem foco em restaurantes premium. O iFood conta com a participação da Movile – líder global em marketplaces móveis – e do Just EAT – maior empresa de pedidos on-line do mundo.