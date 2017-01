Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de Professores Substitutos nas áreas de conhecimento em Pedagogia e Sistemas de Informação, para atuarem no Campus Foz do Iguaçu. As inscrições iniciam hoje, 26,, e encerram-se no dia 02 de fevereiro.

Para inscrever-se, os candidatos devem comparecer à Seção de Gestão de Pessoas do Campus Foz do Iguaçu, na Av. Araucária, 780 – Vila A, preencher o requerimento de inscrição e entregar cópias dos documentos exigidos no Edital nº 25/2017 – Progepe/IFPR. O valor das inscrições é R$ 31,00. Os candidatos poderão requerer isenção da taxa de inscrição até 30 de janeiro.

Documentos para inscrição – de 26 de janeiro a 02 de fevereiro, das 08h às 11h e das 14h às 17h:

Requerimento de inscrição;

Cópia de documento oficial de identidade;

Cópia do(s) diploma(s) de escolaridade(s) exigido(s) devidamente registrado(s) no órgão competente;

Cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais;

Cópia do certificado de cumprimento das obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);

Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais)

Cópia do currículo lattes, acompanhado dos respectivos comprovantes

Pedagogia

Requisito mínimo: Graduação em Pedagogia, com Pós Graduação

Carga horária: 40 horas semanais

Sistemas de Informação

Requisito mínimo: Graduação em Sistemas de Informação ou áreas afins, com Pós Graduação

Carga horária: 40 horas semanais

Edital de Abertura 25/2017 – Progepe/IFPR

Instruções-para-preenchimento-da-GRU

Requerimento-de-Isenção-Processo-Seletivo-Simplificado

Requerimento-de-Inscricao-Professor-Substituto