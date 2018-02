O Instituto Federal do Paraná – Campus Foz do Iguaçu está ofertando, por meio de sorteio público, 72 vagas para diferentes cursos dos níveis técnico e superior. O sorteio será no dia 19 de fevereiro, às 19 horas, no Saguão do Bloco Administrativo do Campus. As inscrições para participação no sorteio serão efetuadas no ato. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha participado do Processo Seletivo IFPR 2018, poderá concorrer a uma vaga, desde que sejam atendidas as exigências previstas no edital. Os interessados menores de 18 anos deverão estar acompanhados de seus pais ou de seus responsáveis.

Nesse primeiro momento, são disponibilizadas 24 vagas para o curso Técnico em Aquicultura, com horário integral, 31 vagas para o curso superior de Engenharia de Aquicultura, também integral, 17 vagas para o curso superior de Licenciatura em Física, ofertado no turno da noite.

Para participar da sessão, os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Cédula de Identidade (RG) ou passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia); Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (para estrangeiros); CPF ou documento oficial que contenha o número do CPF ;Certidão de Nascimento ou de Casamento; via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral (para maiores de 16 anos que já possuam título eleitoral); Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos); comprovante de residência (preferencialmente fatura de energia elétrica ou, na falta desta, água ou telefone); 1 foto 3×4 colorida recente; Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente Certificado de conclusão do Ensino Fundamental para candidatos aos cursos de nível médio; Declaração de Conclusão de Curso ou Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente para candidatos aos cursos de nível superior.

Para saber mais, acesse o site.

SERVIÇO:

SORTEIO PÚBLICO PARA VAGAS EM CURSOS NÍVEIS TÉCNICO E SUPERIOR – IFPR CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Local: Saguão do Bloco Administrativo do Campus do IFPR Campus Foz do Iguaçu. Avenida Araucária, 780.

Data: 19/02/2018

Horário: 19 horas

Informações: 3422-5300 ou 3422-5323