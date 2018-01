O Instituto Federal do Paraná – IFPR campus Foz do Iguaçu realizará sorteio público para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. Para o curso Técnico em Administração são disponibilizadas seis vagas e as aulas acontecem nas terças-feiras, das 19 às 22h. Para o curso Técnico em Logística são 25 vagas, com aulas nas quintas-feiras, das 19h às 22h.

Os cursos integram o Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São ofertados na modalidade a distância, com atividades em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e encontros presenciais semanais. São voltados para interessados que já tenham concluído o ensino médio, conferindo, assim, habilitação profissional técnica de nível médio.

Os interessados são convidados a participar da sessão de sorteio público que será realizada no dia 19 de janeiro, às 14 horas. O candidato deverá apresentar original (ou cópia autenticada) e cópia dos seus documentos, conforme relacionado no edital do sorteio público. Interessados menores de 18 anos deverão estar acompanhados de pais ou responsável (sendo que este precisa de procuração simples), que deverão portar RG.

O IFPR fica na Avenida Araucária, 780. Para mais informações, o contato da secretaria acadêmica é o 3422-5300 ou 3422-5323. Não será permitida a entrada de candidatos ou de representantes após o início da sessão. Solicita-se o comparecimento no local com, no mínimo, 15 minutos de antecedência.

A inscrição e o curso são gratuitos. O edital está disponível no site do IFPR, em www.foz.ifpr.edu.br.

SERVIÇO

Sorteio de 31 vagas remanescentes para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio

Data: 19 de janeiro de 2018

Horário: 13h45