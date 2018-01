O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu as inscrições para o ingresso por transferência interna e externa e por aproveitamento de cursos. As inscrições para as vagas disponíveis nos cursos técnicos e superiores seguem até o dia 30 de janeiro e devem ser realizadas presencialmente no campus do Instituto.

A transferência interna é destinada aos estudantes do IFPR que desejam migrar para um novo curso de mesmo nível e forma de oferta. Já a transferência externa permite que estudantes de outras instituições de ensino ingressem no IFPR, em cursos do mesmo nível e forma de oferta. O ingresso por meio do aproveitamento de cursos é processo destinado a quem já é portador de um diploma de graduação.

No ensino médio há vagas para os cursos técnicos em Informática; Edificações; e Cozinha. Para os cursos de graduação as vagas são para Física; Engenharia de Aquicultura; e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O resultado final do processo será publicado no dia 19 de fevereiro e as matrículas serão realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro. O início das aulas acontece no primeiro semestre letivo deste ano.

Para a inscrição, o candidato deve entregar a ficha de inscrição assinada e a documentação descrita no edital. O campus Foz do Iguaçu fica na Avenida Araucária, 780 – Bairro Vila A. Mais informações sobre o processo de seleção estão disponíveis nos editais 01/2018 e 02/2018, disponíveis no site foz.ifpr.edu.br.