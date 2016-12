Minhas avós sempre disseram duas frases que levarei para vida: “Sonhar não custa nada” e “quem não arrisca não petista”.

Elas se encaixam perfeitamente para várias fases da vida, principalmente, no final de cada ano.

Além no Natal e do Réveillon, milhares de brasileiros têm outra prioridade nesta época: não esquecer de apostar na Mega da Virada.

Para quem ainda não fez a fezinha, tem até o dia 31 de dezembro (sábado), às 14 horas, para apostar na sorte. A aposta simples, com seis números, custa R$ 3,50 e tem a probabilidade de acerto de uma em 50 milhões. Por isso, os bolões são sempre a estratégia de muita gente, afinal, quanto mais pessoas participarem, maior são as chances do grupo começar o ano tomando champanhe na praia.

Apostando nisso, um grupo de colaboradores em Foz do Iguaçu, tenta mudar de vida há quatro anos. Em 2016, 28 dos aproximadamente 80 funcionários aderiram ao bolão. Cada um dos participantes investiu R$ 15,00 o que totalizou R$ 420,00. Com o dinheiro, eles conseguiram fazer 120 jogos. “A parte mais gostosa dos bolões é poder sonhar com o que se pode fazer com o prêmio. Aqui em casa já ficou definido que a família vai tirar umas férias (provavelmente para Europa, até pra poder escapar do calor de Foz) e só depois vamos decidir o que fazer com o resto do prêmio. Mas, uma coisa é certa, pretendemos investir em projetos aqui mesmo em Foz do Iguaçu”, enfatizou o motorista e organizador do bolão, Luiz Carlos de Souza, o Kaka.

O sorteio da Mega da Virada, acontece às 20h (horário de Brasília), do dia 31 de dezembro e terá transmissão ao vivo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o concurso é especial e o prêmio não acumula. Casa não haja um ganhador com as seis dezenas sorteadas, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina, cinco números. Se não houver ganhadores nesta faixa, o prêmio será dividido com quem acertar a quadra, e assim sucessivamente.