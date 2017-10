Pensando em disseminar ainda mais a história das três cidades aos moradores da região, o Iguassu City Tour convidou crianças de escolas e entidades de Foz do Iguaçu, para passearem a bordo do ônibus panorâmico. A ação foi feita entre os dias 03 e 07 de outubro, em comemoração a semana da criança.

Durante cinco dias, cerca de 200 pessoas entre crianças, pais e professores da Escola Jorge Amado, Entidade Aldeias Infantis e Alunos Especiais da Secretaria de Educação, puderam desfrutar do passeio pelas ruas de atrativos de Foz. “Trabalhei com crianças de uma escola do bairro Cidade Nova II, crianças e famílias das Aldeias Infantis, crianças especiais (com deficiência permanente e temporária, câncer e etc). Apesar de ter problemas pessoais, limitações físicas, de comunidade carente, estavam abertos a conhecer, aprender, estavam felizes e curtindo. Ao terminar o passeio, eu ia para casa muito feliz, com a sensação de que acrescentei algo na vida deles, momentos de alegria e aprendizado”, diz a guia Patricia Humberto Moreno.

A professora Herica, que trabalha com alunos especiais, agradeceu o empenho da equipe em proporcionar um dia tão inesquecível aos alunos. “Quero agradecer toda a atenção que foi dada aos alunos. Foi muito legal e ficamos todos muito felizes. O passeio foi maravilhoso. A guia Patrícia e o motorista Gilmar não mediram esforços. As crianças amaram os docinhos árabes. Muito obrigada de coração”. A professora Bruna, do Jorge Amado, também reconheceu a importância da ação. “Gostaria de agradecer ao City Tour, em nome da Escola Jorge Amado, por proporcionarem um passeio com muita diversão e aprendizagem para nossos alunos. Todos ficaram maravilhados”.

No sábado, 07, além do passeio, as 61 crianças da entidade Aldeias Infantis, participaram do projeto Tarde Boa. Em sua terceira edição, as idealizadoras Manu Nascimento e Paula Dalpiaz preparam um dia para lá de especial para as crianças abrigadas pela instituição. “Eu soube pelas professoras que eles estavam fazendo “invejinha” para os coleguinhas, dizendo que tiveram o melhor final de semana da vida deles”, ressaltou a organizadora Manu Nascimento.

“Esse trabalho de ação social foi maravilhoso! Dar a eles a oportunidade de poder passear nesse ônibus lindo e aberto, conhecer um pouco sobre a cidade a qual fazem parte, foi demais! A experiência foi especial e divertida e que seja só o primeiro projetos de muitos outros que estejam por vir”, finaliza a guia.

Você conhece o Iguassu City Tour?

Este, é um atrativo itinerante da tríplice fronteira. A bordo de um ônibus Sightseeing, turistas de várias partes do Brasil e do mundo, visitam lugares diferenciados da região e conhecem mais sobre a história, cultura e costumes de Foz, Puerto Iguazú e Cidade do Leste.

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, o ônibus roda por ruas e avenidas históricas, além de fazer paradas em locais como: O Marco das Três Fronteiras, Mesquita Islâmica e Templo Budista.