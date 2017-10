Quem ainda não conhece Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do país, tem sua chance de ganhar uma viagem com tudo pago para a Terra das Cataratas em 2018. O Iguassu Convention & Visitors Bureau criou o “Inspire Iguaçu”, uma campanha que pretende atrair quatro diferentes grupos de turistas, em uma ação exclusiva nas redes sociais. A entidade convida casal de idosos, jovens recém-casados, grupos de amigos (até três pessoas) e famílias (pais com até dois filhos) para contar “O que inspira o seu relacionamento? ”.

Novas experiências

Os interessados devem gravar um vídeo com duração de no máximo um minuto e meio e publicar no Facebook usando a hashtag #inspireiguaçu Em seguida é preciso fazer a inscrição no site www.iguassu.com.br/inspire-iguacu “Queremos demonstrar ao público que uma viagem é mais do que um momento de lazer, é uma oportunidade de viver bons momentos em família, com amigos ou com quem se ama para fortalecer laços e também proporciona experiências únicas que ficarão para sempre na memória de cada um. Em especial, em Foz do Iguaçu temos experiências para diversos grupos de diferentes perfis”, destaca o diretor-executivo do Iguassu CVB, Basileu Tavares.

Os melhores vídeos de cada grupo serão escolhidos por uma comissão julgadora e os nomes dos ganhadores serão anunciados dia 13 de dezembro. A viagem será no período entre 15/02 e 29/03 de 2018 e inclui despesas de transporte aéreo e/ou rodoviário, até cinco diárias de hospedagem, alimentação, transporte e vale compras de US$ 100 por pessoa.

O diretor-executivo do Iguassu CVB explica que podem participar todas as pessoas que ainda não conhecem Foz do Iguaçu. “É importante que elas tenham disponibilidade para viajar nas datas indicadas e que se enquadrem em um dos quatro perfis: casal de idosos, casal de jovens recém-casados, grupo de amigos jovens e famílias”, avisa Basileu. O regulamento completo está disponível no site do Iguassu CVB.