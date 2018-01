A terceira edição do Iguassu Social Mix, que será realizada no hotel Bella Italia no dia 17 de março, já tem várias presenças confirmadas.

Nesta terça, 30, a página do maior evento de marketing digital do Sul do país, divulgou a presença de três integrantes do canal Porta dos Fundos. Thati Lopes, Gustavo Chagas e Totoro participarão do Iguassu Social Mix. O Porta dos Fundos é considerado o maior canal de humor da internet brasileira, com quase 14 milhões de inscritos.

Além do humoristas, o evento receberá Brogui, Coelho, Day Lima, Fred Elboni, João MMMV, Amanda Pontes, Hallorino JR, Edson Mackeenzy, e Nath Arcuri. A venda de ingressos já começou. Eles podem ser comprados na bilheteria oficial do evento, o Ticket Loko, presente em 7 pontos de venda em Foz do Iguaçu.

Atenção para os lotes dos ingressos:

• 1 lote: Meia R$ 25 | Inteira R$ 50

• 2 lote: Meia R$ 35 | Inteira R$ 75

• 3 lote: Meia R$ 45 | Inteira: R$ 90

Confira os pontos de venda dos ingressos do Iguassu Social Mix:

• Av. Brasil, 74 – Das 17h às 23h

• Unidade Rafain Chopp – Das 18h às 00h

• Catuai Palladium – Das 10h às 22h

• Unidade Park Foz – Das 18h às 00h

• Cataratas JL Shopping – Das 10h às 22h

• Rua Tarobá, 985 – Das 07h às 13 e das 17h às 23h

• Falls Food Park – Das 18h às 00h

Este ano, o Iguassu Social Mix conta com o patrocínio do Hotel Bella Italia, Loumar Turismo, Copel Telecom, Itaipu Binacional, Secretaria Municipal de Turismo e portal Clickfoz.

SERVIÇO

3ª edição do Iguassu Social Mix

Data: 17/03/18

Local: Hotel Bella Italia

Venda de Ingressos: Ticket Loko