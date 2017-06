O Wish Resort Foz do Iguaçu e o Iguassu Falls Golf Club receberam o III Aberto das Cataratas. Mais de 60 jogadores participaram do campeonato, que contou com a supervisão da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.

O torneio teve a participação de golfistas de Maringá, Toledo, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Francisco Beltrão, além de argentinos e paraguaios. Nenhum dos jogadores levou o grande prêmio, um Jeep Renegade 0km. Apesar de alguns jogadores terem se aproximado do buraco 11, nenhum deles acertou na primeira tacada (condição principal para a entrega do carro).

O gerente de golfe do Iguassu Falls Golf Club, Miguel Palhota, comandou a premiação e agradeceu a presença dos golfistas e o apoio de toda equipe, patrocinadores e da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, reforçando a importância do Aberto das Cataratas no posicionamento do clube e no desenvolvimento do golfe na região.

A próxima etapa do circuito local do Iguassu Golf Tour está marcada para o dia 15 de julho. Para mais informações, acesse aqui.