Termina nesta quarta-feira, 28, o prazo de inscrição para o Concurso Público nº 001/01/2018 da Prefeitura de Foz do Iguaçu. São 134 vagas em 57 funções dentro da administração municipal com salários que variam de R$ 1.351,42 mil a R$ 3.584,54 mil.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site da Fundatec: www.fundatec.org.br. A taxa para participar do certame varia de R$ 45,00 a R$ 100,00 e deve ser paga até o dia 1º de março.

A prova teórico-objetiva para todos os cargos está marcada para o dia 15 de abril, e o resultado final será divulgado no dia 28 de julho.

Das 134 vagas, 69 são para a área da saúde, com cargos de nível técnico, médio e superior, entre elas estão: 29 para Agente Comunitário de Saúde, 15 para auxiliar de enfermagem, 6 para auxiliar de saúde bucal, além de dentista (6), enfermeiro (5), fisioterapeuta (1), médico do trabalho (1), nutricionista (3), sanitarista (1) e técnicos em enfermagem (2).

Os candidatos aprovados serão chamados segundo as necessidades do Município para as vagas anunciadas no Edital e que vierem a surgir. Os demais candidatos formarão um cadastro de reserva cuja nomeação estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade deste Concurso Público.

Alteração

No dia 19 deste mês a prefeitura divulgou no Diário Oficial uma alteração nos requisitos de escolaridade para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), que passou a exigir Ensino Médio Completo, e não mais Ensino Fundamental, como divulgado inicialmente. A mudança é necessária, devido à Lei federal nº 13.595/2018, publicada em janeiro, que dispõe sobre a atuação dos ACS’s e Agentes de Combate as Endemias.

Em virtude da alteração, o valor da taxa de inscrição, exclusivamente para o cargo de ACS, passou de R$ 45,00 para R$ 70,00. Candidatos que já efetuaram a inscrição e querem continuar concorrendo ao cargo deverão gerar um boleto bancário complementar, através da página da Fundatec, no valor de R$ 25,00. O candidato que não tiver mais interesse em permanecer no concurso pode solicitar a devolução do dinheiro, via formulário eletrônico, ou se inscrever para outro cargo com a escolaridade de Ensino Fundamental, no caso motorista de veículos pesados.

VAGAS

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO:

Analista de Sistemas Júnior (2)

Arquiteto Júnior (1)

Biólogo Júnior (1)

Cirurgião Dentista Júnior (6)

Enfermeiro Júnior (5)

Enfermeiro do Trabalho Júnior (1)

Engenheiro Agrônomo Júnior (1)

Engenheiro Civil Júnior (3)

Engenheiro Eletricista Júnior (1)

Fiscal de Tributos Júnior (5)

Fisioterapeuta Júnior (1)

Médico do Trabalho Júnior (1)

Nutricionista Júnior

Professor de Educação Física Nível II (2)

Sanitarista Junior (1)

Técnico em Turismo (1)

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO:

Técnico em Enfermagem (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (3)

NÍVEL MÉDIO COMPLETO:

Agente Fiscal de Preceitos Júnior (5)

Assistente Técnico Fazendário Júnior (3)

Auxiliar de Enfermagem Júnior (15)

Auxiliar de Saúde Bucal Júnior (6)

Auxiliar de Turismo (1)

Auxiliar de Turismo Bilíngue (1)

Operador de computador Junior (1)

Professor Nível I (30)

Programador de Computador Júnior (1)

Agente Comunitário de Saúde (29)

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO:

Motorista de Veículos Pesados (2)