O curso de especialização em Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) recebe inscrições para o processo seletivo até o dia 31 de janeiro. A pós-graduação tem como foco a análise crítica de processos e eventos das relações internacionais contemporâneas relacionadas a temas como história global, economia internacional, globalização, regionalismo, segurança internacional e política externa.

A especialização é voltada a portadores de diploma de curso superior interessados nessas temáticas, egressos dos cursos de graduação em Relações Internacionais, Direito, História, Ciência Política, Sociologia, Economia, Jornalismo e demais áreas afins. No total, estão sendo ofertadas 40 vagas, das quais 50% são destinadas para brasileiros e a outra metade para estrangeiros oriundos de países da América Latina e Caribe. Quatro vagas complementares são reservadas a servidores técnico-administrativos da Unila. As inscrições devem ser realizadas via formulário, que está disponível no endereço eletrônico.

Os candidatos serão classificados com base no histórico escolar da graduação, currículo vitae e entrevista, que será realizada entre os dias 13 e 20 de fevereiro. A lista das inscrições homologadas e o cronograma de entrevistas serão divulgados no dia 6 de fevereiro e o resultado final, no dia 24 de fevereiro. As aulas têm início no dia 3 de março.

Curso

A estrutura curricular contempla sete disciplinas obrigatórias: História das Relações Internacionais; Teoria das Relações Internacionais; Paz e Conflitos nas Relações Internacionais; Política Internacional; Política Externa; Economia Política Internacional; e Metodologia da Pesquisa Científica. Também prevê disciplina optativa e seminário de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso. As aulas das disciplinas obrigatórias estão programadas para às terças, quartas e sextas-feiras à noite e sábados pela manhã e tarde.

Confira o cronograma das aulas e outras informações estão no endereço eletrônico unila.edu.br/ric.