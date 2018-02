O processo seletivo para ingresso no curso de graduação em Música da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) recebe inscrições até esta segunda-feira, 05. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário disponível no Portal Inscreva (inscreva.unila.edu.br). O curso oferece 15 vagas e a seleção será feita em duas etapas: de acordo com a nota do Enem e com o desempenho em prova de habilidades específicas. O edital do processo seletivo está disponível em goo.gl/LriUbM.

Música é o único curso da Unila que não utiliza o Sisu para a seleção de estudantes. Podem se inscrever somente os estudantes que fizeram o Enem em 2017. A Universidade reserva 52% das vagas em seus cursos para estudantes de escolas públicas, de acordo com diferentes cotas.

O curso de Música se divide em duas ênfases: Pesquisa em Música e Práticas Interpretativas (formação em canto, criação musical, percussão, piano ou violão). Na inscrição, o candidato deverá apontar a ênfase e formação de sua preferência, mas a banca de seleção poderá determinar ênfase diferente, visando ao melhor aproveitamento das vagas ofertadas.

Para a segunda fase da seleção, o candidato deverá anexar um vídeo (prova de habilidades específicas), com duração de 5 a 10 minutos, e preencher uma carta de apresentação, na qual deve justificar a ênfase e/ou formação de sua preferência e relatar sua experiência e conhecimentos musicais prévios. O conteúdo do vídeo varia de acordo com a ênfase escolhida – as normas e os critérios de avaliação também estão disponíveis no edital.

O resultado final será divulgado no 23 de fevereiro e as matrículas deverão ser realizadas nos dias 1º e 2 de março.

O curso

O curso de Música tem duas interfaces principais: a pesquisa em linguagem musical, história e repertório; e a possibilidade de desenvolvimento técnico, estético e de performance para violão, canto e piano.

O diferencial do bacharelado em Música é, além da ênfase na pesquisa, a abertura para a música popular, através do estudo da sua história, da prática instrumental e de disciplinas como improvisação, harmonia e arranjo.

A carreira é caracterizada pela ênfase na pesquisa musicológica e etnomusicológica, voltada para o estudo da história e linguagem musical de tradição europeia ocidental e para a produção musical da América Latina e Caribe, com estudos dos processos de formação destas culturas musicais e suas particularidades. Outras informações sobre o curso podem ser acessadas em unila.edu.br/cursos/musica.