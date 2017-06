Jovens entre 15 e 21 anos em situação de vulnerabilidade podem se inscrever até sexta-feira, 23 para o ViraVida. O programa do Serviço Social da Indústria (Sesi) visa a reinserção socioprodutiva desses jovens, com atividades que vão desde o resgate da autoestima, aulas de português e matemática até o encaminhamento ao mercado de trabalho.

Serão selecionados 60 jovens para participar do ViraVida em Foz do Iguaçu. As atividades da primeira fase do programa – chamada de pré-aprendizagem – começam em setembro. Essa etapa, com duração aproximada de seis meses, será no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que desde 2014 é parceiro, junto com a Itaipu Binacional, do ViraVida.

A pedagoga Ana Claudia Zimmer explica que entre as atividades da pré-aprendizagem estão aulas de português, matemática, robótica, oficinas diversas com a equipe do programa PTI Educação, oficinas do Sistema S voltadas para o atendimento do mercado de trabalho, lazer e cultura, empregabilidade e duas metodologias específicas do ViraVida: o Resgate da Autoestima e a Roda de Terapia Comunitária.

“Depois dessa fase eles são encaminhados para empresas como jovens aprendizes”, afirma a pedagoga. Desde 2010, quando o programa começou a atuar em Foz, 130 jovens já concluíram a formação.

A seleção

Ana Claudia conta que a maior parte dos jovens são encaminhados pela rede de proteção, que incluem os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), o Conselho Tutelar e as escolas estaduais. Para participar, além de ter entre 15 e 21 anos, os jovens devem estar cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio; ter rendimento escolar e faltas dentro da média esperada; estar vinculado à instituição de encaminhamento; ter baixa ou nenhuma dependência química; e ter os documentos exigidos na ficha de inscrição.

Esses jovens serão convidados para um “Encontrão”, que está marcado para os dias 12 e 13 de julho. “É o momento em que fazemos uma dinâmica com eles: apresentamos o programa, escutamos um pouco deles, eles fazem uma redação. Depois disso, eles são encaminhados para um entrevista individual”, diz a pedagoga. Os jovens selecionados vão receber uniforme, material, vale transporte e lanche.

Mais informações pelos telefones: (45) 3576-7018 / 98809-6633 ou pelos e-mails: ana.zimmer@sesipr.org.br / giuliano.inzis@sesipr.org.br