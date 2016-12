Até sexta-feira, 23, o Polo Universitário Darcy Ribeiro, sediado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para o vestibular 2017, que oferta 50 vagas para Licenciatura de Educação Especial.

O curso é oferecido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na modalidade semipresencial – além das aulas no ambiente virtual de aprendizagem, existe um cronograma de aulas presenciais que acontecem no Polo do PTI, para que os alunos possam sanar dúvidas com os professores, realizar avaliações, estágios, entre outros.

Para ter acesso à inscrição e ao edital, basta acessar o site www.uab.pti.org.br. A taxa de inscrição para prestar o vestibular é de R$ 75 (setenta e cinco reais). Para validar a inscrição, o pagamento deve ser efetuado até 26 de dezembro. O curso é gratuito.

A listagem dos inscritos, juntamente com o local correspondente da realização da prova, será divulgada no dia 16 de janeiro, no link www.coperves.ufsm.br. A prova objetiva será realizada no dia 22 de janeiro de 2017, das 09h às 13h. Serão 50 questões distribuídas entre as disciplinas de Geografia e História (10 questões) e Matemática e Língua Portuguesa (15 questões).

Esta será a segunda turma de licenciatura em Educação Especial ofertada pelo Polo Darcy Ribeiro. “O objetivo é formar professores para a Educação Especial atuando na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental em classes especiais ou escolas especiais que atendam alunos com dificuldades de aprendizagem, déficit cognitivo e surdez, entre outros”, explica o coordenador do Polo da UAB em Foz do Iguaçu, Edilson Carlos Balzzan.

Mais informações podem ser obtidas pelo (45) 3576-7030, entre as 14h e às 22h.

Universidade Aberta do Brasil (UAB)

A UAB é um projeto do Ministério da Educação (MEC) para ampliar a oferta de vagas no ensino superior, por meio da parceria com universidades públicas já existentes. No PTI, o polo Darcy Ribeiro, da UAB, foi implantado em 2007, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu.